Аким СКО доложил Токаеву о социально-экономическом развитии региона

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима СКО Гауеза Нурмухамбетова и выслушал его отчет о социально-экономическом развитии региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 13 декабря, аким СКО доложил Касым-Жомарту Токаеву, что аграрии региона, несмотря на трудности, собрали 3,7 млн тонн зерна. В области ведут строительство 13 молочных ферм, из которых шесть запустят до конца года. В аграрном секторе запланировали реализацию 27 проектов на 80 млрд тенге. Это создаст тысячу новых рабочих мест и обеспечит потребность населения в мясе птицы, молочных продуктах и свежих овощах.

В промышленности реализуют 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге. Это позволит создать 6 тыс. рабочих мест. 15 проектов введут в эксплуатацию до конца года.

25 сел СКО благодаря строительству новых коммунальных объектов обеспечат централизованным водоснабжением, еще в 149 селах установят комплексные блок-модули. В 46 селах обустроят групповые водопроводы.

В Петропавловске построят четыре новых учебных заведения в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". Сейчас идет строительство коррекционной школы.

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в СКО откроют 46 медучреждений, из них до конца года сдадут восемь. Уже построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.

"Аким области доложил о том, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за эффективным использованием средств в сельскохозяйственных проектах.