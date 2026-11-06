"Верный Капитал" совместно с Beeline Казахстан завершили сделку по приобретению OLX Казахстан
Приобретение реализовано через портфельную компанию Beeline Казахстан по итогам завершения всех регуляторных процедур. Сумма сделки составила 81 миллион долларов.
OLX Казахстан является одной из наиболее популярных цифровых платформ в стране, охватывающей более 52% активной интернет-аудитории и насчитывающей около 9 миллионов активных пользователей ежемесячно. Платформа предоставляет широкие возможности для размещения объявлений в различных категориях, включая товары и услуги, вакансии, автомобили и недвижимость. Данная сделка соответствует стратегии Группы по расширению инвестиционного портфеля и укрепит присутствие в сегменте цифровых сервисов, ориентированного на создание долгосрочной ценности и повышение качества цифровых решений на рынке Казахстана.
Для нас это не просто расширение портфеля, а инвестиция в инфраструктуру повседневных цифровых сервисов. Платформы объявлений играют важную роль в экономике, соединяя пользователей, малый бизнес и локальные рынки. Наша задача – масштабировать этот актив, сохранив его сильные стороны и усилив технологическую составляющую, – подчеркнул инвестор группы компаний "Верный Капитал" Булат Утемуратов.
В результате интеграции Beeline Казахстан сможет предложить пользователям более широкий и взаимосвязанный набор цифровых решений, соответствующий модели современного цифрового оператора.
Это приобретение стало еще одним важным этапом реализации стратегии цифрового оператора, которая определяет трансформацию VEON, – отметил главный исполнительный директор VEON Каан Терзиоглу. – На всех рынках нашего присутствия мы развиваем цифровые экосистемы, предоставляющие миллионам людей доступ к финансовым, медицинским, образовательным и развлекательным цифровым сервисам. Приобретение OLX KZ позволит дополнить наш портфель ведущей платформой онлайн-объявлений Казахстана.