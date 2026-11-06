"Верный Капитал" совместно с Beeline Казахстан завершили сделку по приобретению OLX Казахстан

Группа компаний "Верный Капитал" сообщает о завершении сделки по приобретению 100% казахстанского бизнеса онлайн-объявлений OLX Казахстан ("OLX KZ") у OLX Group.

Приобретение реализовано через портфельную компанию Beeline Казахстан по итогам завершения всех регуляторных процедур. Сумма сделки составила 81 миллион долларов.

OLX Казахстан является одной из наиболее популярных цифровых платформ в стране, охватывающей более 52% активной интернет-аудитории и насчитывающей около 9 миллионов активных пользователей ежемесячно. Платформа предоставляет широкие возможности для размещения объявлений в различных категориях, включая товары и услуги, вакансии, автомобили и недвижимость. Данная сделка соответствует стратегии Группы по расширению инвестиционного портфеля и укрепит присутствие в сегменте цифровых сервисов, ориентированного на создание долгосрочной ценности и повышение качества цифровых решений на рынке Казахстана.

Для нас это не просто расширение портфеля, а инвестиция в инфраструктуру повседневных цифровых сервисов. Платформы объявлений играют важную роль в экономике, соединяя пользователей, малый бизнес и локальные рынки. Наша задача – масштабировать этот актив, сохранив его сильные стороны и усилив технологическую составляющую, – подчеркнул инвестор группы компаний "Верный Капитал" Булат Утемуратов.

В результате интеграции Beeline Казахстан сможет предложить пользователям более широкий и взаимосвязанный набор цифровых решений, соответствующий модели современного цифрового оператора.

Это приобретение стало еще одним важным этапом реализации стратегии цифрового оператора, которая определяет трансформацию VEON, – отметил главный исполнительный директор VEON Каан Терзиоглу. – На всех рынках нашего присутствия мы развиваем цифровые экосистемы, предоставляющие миллионам людей доступ к финансовым, медицинским, образовательным и развлекательным цифровым сервисам. Приобретение OLX KZ позволит дополнить наш портфель ведущей платформой онлайн-объявлений Казахстана.