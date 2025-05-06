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События

Вьетнамская компания намерена купить аэропорт в Казахстане

Самолет авиакомпании вьетджет, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 10:50 Фото: vietjetair
Вьетнамская компания SOVICO Group рассматривает вопрос приобретения в управление казахстанского аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 мая 2025 года рассказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в преддверии встречи в Астане президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

"Вьетнам – один из самых больших наших партнеров в Юго-Восточной Азии. В 2023 году товарооборот составил почти 1 млрд долларов. Потом по объективным причинам несколько снизился. Последний год мы завершили с товарооборотом 879 млн долларов. В основном поставляем туда "полуфабрикаты" – цинк, свинец в больших количествах. Оттуда получаем бытовую технику, обработанные товары. Надо сказать, что во Вьетнаме как раз эта сфера очень хорошо развита", – сказал он.

Он отметил, что посещал индустриальные зоны Вьетнама, и оценил их.

"Там работают японские компании, южнокорейские, создали свои производства, и условия очень хорошие. Есть чему нам у них поучиться. Но так, в принципе, сотрудничество с той поры развивается очень хорошо. Вы знаете, что по итогу визита (президента РК во Вьетнам – Прим. ред.) вьетнамская компания SOVICO Group купила у нас авиакомпанию Qazaq Air. Она будет развиваться здесь. Буквально недавно приезжали, я встречался. Она, кроме того, рассматривает и покупку аэропорта, взять его в управление, потому что для авиакомпании базовый аэропорт нужен. Компания очень большая, бурно развивается, у нее очень много контрактов с международными компаниями. В данном случае будет большой контракт с компанией", – пояснил Жумангарин.

Весной 2024 года стало известно, что казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air купила вьетнамская компания SOVICO Group, в которую входит авиакомпания Vietjet Air.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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