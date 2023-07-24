"Казпочта" приостановила обслуживание переводов российской системы "Юнистрим"

"Казпочта" временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе "Юнистрим", передает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в колл-центре организации, ответив, что это временное решение и действует с 21 июля. Причина – санкции США.

Ранее стало известно, что работу с платежной системой, чей банк-оператор подпал под санкции США, приостановили некоторые банки в Грузии, Армении и Узбекистане.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года Банк России признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

20 июля США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо "Юнистрима" попали банки "Солидарность", "Локо банк", Петербургский социальный коммерческий банк, "Тинькофф банк".