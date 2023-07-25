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Доллар немного подешевел на торгах 25 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,06 тенге, снизившись на 0,24 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,22 тенге (+0,43).

Курс евро установлен Нацбанком в 493,37 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 493-497,5 тенге, российские рубли – по 4,83-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 25 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,25%, до 82,95 долларов за баррель. В понедельник Brent подорожала на 2,2% - до 82,74 долларов за баррель, завершив торги на максимальной отметке с 19 апреля.

Сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на Нью-Йоркской товарной бирже на 0,3% и составили 78,98 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $1,67 (2,2%) - до $78,74 за баррель, обновив максимум с 24 апреля.

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Лариса Черненко
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