Информацию о ликвидации девяти действующих банков прокомментировали в АРРФР

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что информация о ликвидации девяти действующих банков в Казахстане, распространяемая в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

По данным АРРФР, в настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня, 12 из которых – с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

"Помимо указанных действующих 21 банка второго уровня, дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие девять банков", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства 25 июля 2023 года.

В АРРФР вновь напомнили, что лицензии у указанных девяти банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны с 2007 по 2021 годы, в частности:

"Валют-транзит банк" (ликвидация – с 1 марта 2007 года);

"Казинвестбанк" (с 24 января 2018 года);

Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);

Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);

"Банк Астаны" (с 9 января 2019 года);

"Эксимбанк Казахстан" (с 16 января 2019 года);

Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);

AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);

CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).

"Информация о ходе ликвидационного производства ликвидируемых банков размещается на ежеквартальной основе на официальном сайте Агентства в разделе "Финансовые рынки – Банковский сектор – Ликвидационный процесс – Информация о текущем статусе ликвидационного процесса" (актуальная информация по ликвидируемым банкам по состоянию на 1 июля 2023 года размещена на сайте 14 июля 2023 года)". Пресс-служба АРРФР РК

В этой связи, как подчеркнули в агентстве, "ликвидационный процесс не касается действующего 21 банка второго уровня, а проводится в отношении других девяти банков, лицензии которых были отозваны в 2007-2021 годах".

"Отзыв лицензий у действующего 21 банка второго уровня не планируется". Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве заявили, что "на сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы":

активы банковского сектора составляют 46,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 трлн тенге или 29,4% от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме;

собственный капитал банковского сектора составил 5,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6%, собственного капитала (к2) – 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе;

качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6% от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет - 77,4%.

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