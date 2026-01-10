#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Финансы

"Списание кредитов в банках второго уровня" – об очередном фейке предупредили казахстанцев

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 15:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупредило, что распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном обращении ведомства.

"Распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности. Просим не доверять недостоверной информации, использовать официальные источники информации, а также рекомендуем не обращаться за помощью к разного рода посредникам. Напомним, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.

Также там напомнили, что на сегодня в Казахстане действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

Ранее мы писали о том, что должензнать и сделать каждый казахстанец перед тем, как взять кредит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Информацию о ликвидации девяти действующих банков прокомментировали в АРРФР
18:03, 25 июля 2023
Информацию о ликвидации девяти действующих банков прокомментировали в АРРФР
Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане
14:37, 16 октября 2024
Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане
Банки могут обязать возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты
12:03, 26 апреля 2023
Банки могут обязать возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: