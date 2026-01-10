"Списание кредитов в банках второго уровня" – об очередном фейке предупредили казахстанцев

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупредило, что распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном обращении ведомства.

"Распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности. Просим не доверять недостоверной информации, использовать официальные источники информации, а также рекомендуем не обращаться за помощью к разного рода посредникам. Напомним, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.

Также там напомнили, что на сегодня в Казахстане действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.

