"Списание кредитов в банках второго уровня" – об очередном фейке предупредили казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупредило, что распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в официальном обращении ведомства.
"Распространяющаяся в социальных сетях информация о списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности. Просим не доверять недостоверной информации, использовать официальные источники информации, а также рекомендуем не обращаться за помощью к разного рода посредникам. Напомним, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении.
Также там напомнили, что на сегодня в Казахстане действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами.
Ранее мы писали о том, что должензнать и сделать каждый казахстанец перед тем, как взять кредит.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript