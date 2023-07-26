В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года

Нацбанк подготовил проект постановления, которым вносятся изменения в Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан и Правила мониторинга валютных операций, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила осуществления валютных операций будут дополнены новым параграфом, определяющим виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, уклонение от выполнения требований валютного законодательства республики, и порядок их проведения.

Так, говорится, что к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из страны, относятся следующие операции:

финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений или дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках; финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений или дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках; финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений или дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа; операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений или дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом; операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений или дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом; перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 долларов в эквиваленте; перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 долларов в эквиваленте; безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 долларов в эквиваленте.

При этом указывается, что валютные операции, указанные выше в пунктах 1, 2 и 3, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в РК, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в республике.

Также поясняется, что к аффилированному лицу резидента относятся:

лицо, которому принадлежит 10 и более процентов голосующих акций акционерного общества (10 и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;

лицо, в котором данному резиденту принадлежит 10 и более процентов голосующих акций акционерного общества (10 и более процентов голосов участников);

лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.

Указывается, что этот пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.

Также говорится, что к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства республики, относятся платежи и переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.

При проведении платежа или перевода денег по валютным операциям, указанным выше, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже (переводе денег) в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При проведении таких платежей или переводов уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля.

Как поясняется, указанные дополнения вносятся в правила в рамках приведения в соответствие c законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", который был подписан главой государства 12 июля 2023 года.

Документ будет введен в действие с 1 января 2024 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.