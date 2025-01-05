#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Право

Правила осуществления валютных операций изменились в Казахстане

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
Правление Национального банка постановлением от 22 августа 2024 года внесло изменения в ряд постановлений по вопросам осуществления валютных операций, которые введены в действие с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Что изменилось в части покупки иностранной валюты

Юридическое лицо-резидент при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте, указывает цель покупки и предоставляет в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.

При этом общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более 50 000 долларов США в эквиваленте.

В целях выполнения данного требования для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.

Что изменилось в части переводов денег по валютным операциям

В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк вынужден будет отказать клиенту в проведении операции.

Также в документе говорится:

Уполномоченный банк ежемесячно до 18 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.

Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:

  • сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);
  • сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).

Для целей отражения в отчете о проведенных валютных операциях информации по валютной операции, валюта проведения которой отличается от доллара США, эквивалент суммы такой валютной операции рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день ее проведения.

Указанные нормы постановления введены в действие с 1 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают в Казахстане
Право
10:42, Сегодня
Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают в Казахстане
Медицинская реабилитация пациентов: в Казахстане обновили стандарт
Право
10:00, Сегодня
Медицинская реабилитация пациентов: в Казахстане обновили стандарт
Кто займется стратегией развития казахского кино
Право
09:24, Сегодня
Кто займется стратегией развития казахского кино
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: