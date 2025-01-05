Правила осуществления валютных операций изменились в Казахстане

Правление Национального банка постановлением от 22 августа 2024 года внесло изменения в ряд постановлений по вопросам осуществления валютных операций, которые введены в действие с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Что изменилось в части покупки иностранной валюты

Юридическое лицо-резидент при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте, указывает цель покупки и предоставляет в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.

При этом общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более 50 000 долларов США в эквиваленте.

В целях выполнения данного требования для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.

Что изменилось в части переводов денег по валютным операциям

В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк вынужден будет отказать клиенту в проведении операции.

Также в документе говорится:

Уполномоченный банк ежемесячно до 18 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.

Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:

сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);

сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).

Для целей отражения в отчете о проведенных валютных операциях информации по валютной операции, валюта проведения которой отличается от доллара США, эквивалент суммы такой валютной операции рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день ее проведения.

Указанные нормы постановления введены в действие с 1 января 2025 года.