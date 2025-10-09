#АЭС в Казахстане
Финансы

Названы средние зарплаты в Астане, Алматы и других регионах страны: где платят больше

Деньги, тенге, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:42 Фото: pexels
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК провело исследование и подсчитало, сколько составляют средняя и медианная заработные платы в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Средняя зарплата

Показатель, который рассчитывается как среднее арифметическое всех заработных плат в определенной группе работников или по экономике в целом. Для его расчета суммируют все начисленные зарплаты и делят на количество сотрудников, что дает усредненное значение дохода.

На сегодня, 9 октября 2025 года, средняя зарплата в Казахстане составляет 410 965 тенге.

Наибольшая средняя зарплата в Атырауской области – 554 480 тенге. Чуть меньше – в Алматы – 553 299 тенге, далее по размеру средней зарплаты идет Мангистауская область – 534 219 тенге. В Астане средняя з/п составила 501 873 тенге, в Шымкенте – 318 833.

Самые низкие показатели средней зарплаты в Северо-Казахстанской области (292 611 тенге), области Жетысу (300 579 тенге) и в Туркестанской области (302 056 тенге).

Медианная зарплата

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат. Считается, что в отличие от средней зарплаты (арифметического среднего), которая может быть искажена из-за очень высоких зарплат руководства, медиана дает более реальное представление о доходах большинства людей.

Согласно актуальным данным Бюро нацстатистики, медианная зарплата в Казахстане составляет 317 512 тенге.

Наибольшая медианная зарплата в области Улытау – 457 339 тенге. Далее идет Астана – 386 678 тенге, затем Алматы – 377 899 тенге. В Шымкенте медианная зарплата составила 273 905 тенге.

Самые низкие показатели медианной зарплаты снова в Северо-Казахстанской области – 251 101 тенге, Туркестанской – 261 028 и Жетысу (265 753 тенге).

таблица заплат в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:42

Фото: stat.gov.kz

В Бюро отметили, что медианная зарплата в РК за год выросла на 11,1%. Сегодня, 9 октября 2025 года, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, что в Казахстане у человека зарплата должна быть не ниже медианной или выше, чтобы обеспечить его ежедневные потребности.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
