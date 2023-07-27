Цифровой тенге: цифровое рабство или эволюция денег

На днях в России был подписан закон о внедрении цифрового рубля. В РК Нацбанк планирует запустить цифровой тенге для социальных платежей и госзакупок в 2025 году. Станет ли цифровой тенге – это цифровое рабство или эволюция денег, выяснял Zakon.kz.

Споры о том, что такое цифровая валюта на самом деле в экспертном сообществе идут давно. Одни финансовые аналитики полагают, что цифровые деньги ведут к усилению роли государства в сфере финансов. Другие уверены, что новая форма денег, появляющаяся в дополнение к наличной и безналичной, способствуют ли росту контроля над обществом и личностью. Но вначале давайте разберемся, что такое на самом деле цифровая валюта и для чего она нужна.

Что такое цифровой тенге и зачем он нужен

Согласно определению финрегулятора, это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которой будет осуществлять Национальный банк Казахстана. Предполагается что цифровой тенге не будет заменять наличные и безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.

В качестве возможных эффектов от его внедрения, по расчетам аналитиков Нацбанка, можно ожидать усиление конкурентоспособности отечественного финансового рынка, рост безналичных платежей и бесперебойность национальной платежной системы. Ожидается, что в случае критических сценариев развития экономики, при которых БВУ и другие частные финансовые организации вдруг перестанут работать, цифровой тенге обеспечит бесперебойность функционирования национальной платежной системы.

Также, в числе плюсов цифровой валюты – повышение прозрачности госзакупок и других бюджетных расходов. Наконец, важным преимуществом цифровые денег станет то, что рассчитываться ими можно будет оффлайн, поскольку для транзакций не требуется интернет.

При этом, согласно исследованиям Нацбанка, интеграция цифрового тенге в действующую платежную инфраструктуру страны проходит бесшовно, с минимальными издержками и не угрожает финансовой стабильности банковского сектора.

Цифровые деньги – это важный элемент в строительстве цифрового концлагеря

Хотя появление цифровой валюты подается как результат эволюционирования денежных средств, все же наряду со сторонниками она имеет и оппонентов. Согласно самой популярной теории, которой пугают потребителя, цифровые деньги ввиду прозрачности всех операций, совершаемых с их участием – это некий аналог цифрового концлагеря, куда пытается загнать всех землян пресловутое мировое правительство.

По мнению российского экономиста Якова Миркина, даже если скептически относиться к теориям заговоров, определенная доля правды в этом утверждении есть. Первая опасность, по его словам, заключается в том, что цифровые деньги помечены. Государство может проследить за движением каждой цифровой "купюры" и узнать, за что и когда ею заплачено. А значит, есть риск избыточного регулирования и сверхконтроля со стороны государства. К тому же внедрение цифровых денег может разрушить тайну частной жизни, способствовать исчезновению таких понятий, как налоговая, банковская, медицинская тайна.

Другой риск, как утверждает экономист, в том, что цифровые деньги могут нанести удар по "серой" экономике, выполняющей во время экономических кризисов роль амортизатора для большей части населения. Ее доля, например, в РФ составляет до 35% ВВП. Учитывая схожесть экономических моделей России и Казахстана, можно предположить, что и у нас "серый" импорт составляет около одной трети ВВП. Но "серая" экономика как амортизатор, по словам российского эксперта, может существовать только благодаря наличке, которую нельзя отследить.

Таким образом, наряду с преимуществами у цифровых денег есть и риски. И пока неизвестно, чего на практике будет больше, считает эксперт.

Цифровая валюта – это всего лишь эволюция денег

По мнению казахстанского финансового аналитика Армана Бейсембаева, мы живем в эпоху, когда деньги все более виртуализируются, поэтому появление цифрового тенге – закономерный этап в развитии денежных средств. Однако сами по себе они не являются панацеей от тех или иных экономических проблем.

"В силу своей отслеживаемости цифровой тенге очень удобен для законопослушных граждан. Да, такая валюта не может быть использована в теневой экономике. Кроме того, расходование бюджетных средств будет более прозрачным. Это плюсы. А минус в том, что государство очень легко может отследить ту или иную транзакцию, вызывающую подозрения. Но этот момент Нацбанк сразу же оговорил, подчеркнув, что все действия потребителей с цифровой валютой будут носить анонимный характер. Так что, в данном случае достоинства перевешивают недостатки". Арман Бейсембаев

Более того, по словам эксперта, с помощью цифровых денег будет даже легче проводить монетарную политику по снижению инфляции и контролировать ее уровень.

"Если, допустим, инфляция достигнет уровня, который начинает уже тормозить развитие экономики, то его легко снизить с помощью пары движений на компьютере, убрав нули. Если ситуация сложится противоположным образом, то увеличить количество цифровых денег можно также просто. Поэтому, я считаю, что внедрение цифровой формы денег – это благо для казахстанцев и, в целом, для экономики тоже". Арман Бейсембаев

Еще одно преимущество цифровых денег, по его словам, в том, что они, в отличие от фиатных денег, экономят государственные средства, расходуемые на печатание денежных купюр, обслуживание банкоматов и прочие операции, связанные с выпуском и обращением традиционной формы денег.

По поводу тотальной слежки за гражданами, которая становится еще более возможной с внедрением цифрового тенге, эксперт отметил, что уже сегодня действующие банковские карты, да и вся платежная система и так дают полную информацию о финансовых операциях подавляющей части населения.

Никакой конспирологии – просто новая форма денег

Экономист Алмас Чукин считает, что цифровой тенге – несомненное удобство для казахстанцев. Недаром, говорит он, Нацбанк сразу же разъяснил, что его внедрение не ставит своей целью конкуренцию регулятора с банками второго уровня.

"Я скептически отношусь к различным конспирологическим версиям появления цифровых денег. Они очень удобны в обращении, так как для взаиморасчетов на их основе не требуется посредничество банков и услуги иных финансовых организаций. Их минус в том, что они не являются средством накопления. То есть, Нацбанк не будет их размещать, скажем, под 10% годовых". Алмас Чукин

С его слов теория о возможном тотальном контроле государства всех и вся с внедрением в обращение цифровой валюты не выдерживает критики.

"Вряд ли государство будет каждый день анализировать огромный пласт информации, связанной с миллионными и миллиардными количествами транзакций. Это никому не нужно. Хотя технически это возможно. Нельзя забывать, что общественное доверие имеет решающее значение для надежного и устойчивого функционирования цифрового тенге". Алмас Чукин

В заключение отметим, что на начало текущего года Восточно-Карибские острова, Нигерия, Багамы и Ямайка уже внедрили цифровые валюты. 29 центральных банков находятся в стадии технологического пилотирования. Среди них лидирует Китай. РФ, где на днях был подписан закон о цифровом рубле, в этом вопросе лидер среди стран СНГ.

В прошлом году Национальный банк Кыргызстана объявил о запуске проекта "Цифровой сом". В Украине продолжается тестирование цифровой гривны. Однако во многих государствах вопрос о полномасштабном выпуске национальной цифровой валюты все еще остается открытым.