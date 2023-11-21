Цифровые тенге: зачем казахстанцам новая форма денег, рассказали в Нацбанке

Казахстанцы могут начать пользоваться цифровым тенге - третьей формой национальной валюты. При этом, также, как и наличные деньги, цифровой тенге является обязательством Национального Банка. Соответственно, цифровой тенге выполняет функции средства платежа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге – это новый инструмент платежа, который отвечает реалиям и вызовам цифровой инновационной экономики.

"Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия. Благодаря использованию функционала смарт-контрактов, программируемости и адресности цифровой тенге предоставит рынку возможности для создания новых продуктов и сервисов. Также он позволит увеличить эффективность и автоматизировать ряд процессов в цепочке платежей. Кроме того, цифровой тенге сделает безналичные платежи доступнее в местах с ограниченным доступом к сети Интернет благодаря возможности проведения цепочки транзакций в оффлайн-режиме", - добавил он.

При этом он отметил, что в 2024 году будет осуществляться масштабирование проекта с подключением новых участников и расширением сервисов. В частности, это реализация функционала осуществления транзакций в цифровом тенге без доступа к сети Интернет, оптимизация трансграничных платежей, создание надежных механизмов расчетов по цифровым активам и другие инновации.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Председатель АО "Национальная платежная корпорация" Бинур Жаленов в свою очередь сообщил, что потребители могут пользоваться цифровыми тенге на свое усмотрение и по своему желанию - по аналогии с наличными и безналичными.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

"Граждане могут самостоятельно выбирать, какую форму тенге использовать: наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за гражданином. Цифровой тенге эмитируется Национальным Банком Республики Казахстан и является его обязательством. Это гарантирует высокий уровень сохранности и безопасности средств граждан. При этом открывать счета, расплачиваться, переводить и делать иные операции с цифровым тенге потребители смогут через существующую инфраструктуру – мобильные приложения участников платежного рынка, банковские карты, NFC, QR и т.д. Цифровой тенге комбинирует свойства наличных и безналичных тенге. Ими можно расплачиваться как без доступа к Интернету, так и онлайн", - перечислил спикер.

При этом он заявил, что цифровой тенге принципиально отличается от криптовалют или стейблкоинов, так как имеет единого эмитента в лице Национального Банка.

"Его выпуск и погашение осуществляется на платформе центрального банка по требованию гражданина. Безопасное проведение транзакций и сохранность средств гарантируется Национальным Банком. Если выразиться прямо - то национальная платежная система - это как дороги, по которым ходят деньги, и эти дороги должны быть достаточно широкие, достаточно удобные, чтобы по ней могли ездить как старые, так и новые авто, другие виды транспорта", - пояснил он.

Внедрение цифрового тенге выразится в появлении нового числа инновационных сервисов разного рода. В том числе родительский контроль или безопасная сделка. Таких сервисов с развитием экосистемы цифрового тенге будет все больше и больше, уверены в Нацбанке.