За счет чего и насколько вырос инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ

По данным ЕНПФ, за 6 месяцев 2023 года на счета вкладчиков поступил чистый инвестиционный доход в размере 571,2 млрд тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 233 млрд тенге или на 68,9%, сообщает Zakon.kz.

За последние полгода, по данным пресс-службы ЕНПФ, чистый инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 571 миллиард тенге. Доходность за последние 12 месяцев по пенсионным активам, обеспеченная Национальным Банком РК (НБРК), составила 7,9%.

На сайте фонда поясняется, что инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

Поступающие на индивидуальные пенсионные счета пенсионные взносы инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами - НБРК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) в надежные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в РК и за рубежом. За счет такой диверсификации обеспечивается сохранность активов и устойчивая инвестиционная доходность.

Пенсионные активы под управлением НБРК инвестируются в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной постановлением Правления НБРК от 24 февраля 2020 года №10, а также перечнем финансовых инструментов, разрешенных для УИП к приобретению за счет пенсионных активов, в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года №29.

По информации ЕНПФ, инвестиционная доходность со момента основания накопительной пенсионной системы (в 1998 году) на 1 июля 2023 года с нарастающим итогом составила 763,88% при инфляции за весь период 719,3%. Следовательно, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию.