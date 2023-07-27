Казахстанский рынок платежных карточек в первом полугодии 2023 года продолжает демонстрировать динамику роста. Об этом Zakon.kz 27 июля 2023 года рассказали в Национальном банке Казахстана (НБК).

При этом, как следует из сообщения Нацбанка РК, казахстанцы все меньше пользуются наличкой.

"Количество операций по снятию наличных денег уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года". Пресс-служба Нацбанка РК

Фото: nationalbank.kz

В первом полугодии 2023 года с использованием платежных карточек, эмитированных казахстанскими банками, проведено 5,4 млрд операций на сумму 73,5 трлн тенге.

"Наблюдается и рост объемов безналичных операций. В течение первого полугодия 2023 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов физическими лицами проведено 5,3 млрд безналичных операций на сумму 62,8 трлн тенге. Это превышает показатели 2022 года в 1,4 раза". Пресс-служба Нацбанка РК

Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций среди казахстанцев является интернет- и мобильный банкинг: девять из 10-ти безналичных операций проводится онлайн.

"В первом полугодии 2023 года доля онлайн операций в общей структуре безналичных операций составила 73,5% по количеству и 85,8% – по объему. Каждый день в среднем проводилось более 21,3 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму более 297,7 млрд. тенге". Пресс-служба Нацбанка РК

Фото: nationalbank.kz

По данным на 1 июля 2023 года, общее количество активных платежных карточек составило 36,4 млн единиц (рост на 20,4% в сравнении с июнем 2022 года).

"Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. В 1,8 раз выросло количество торговых предприятий, принимающих к оплате платежные карточки (702 482 предприятий – в июне 2023 года)". Пресс-служба Нацбанка РК

Фото: nationalbank.kz

Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках выросло в 1,4 раза и составило 934,1 тыс. единиц. 90,7% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию оплаты с использованием QR-кода.

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Материал по теме В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге

Ранее в Национальном банке Казахстана в связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге напомнили, что банкноты номиналом 200 тенге "являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан".