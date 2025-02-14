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Финансы

Наличка или безнал: что было популярным среди казахстанцев в 2024 году

Мобильные денежные переводы, деньги, тенге, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Положительная тенденция в росте безналичных операций населения сохраняется. Об этом 14 февраля 2025 года заявили в Национальном банке Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по итогам 2024 года рост количества безналичных операций составил 13,4% (общее количество – 12,8 млрд операций), объема – 17% (общий объем – 166,1 трлн тенге). Так, в прошлом году в среднем казахстанцами ежедневно проводилось 35,1 млн безналичных операций на сумму 453,6 млрд тенге.

Динамика операций населения в 2024 году (в трлн тенге)

Фото: nationalbank.kz

"Из всех совершенных населением транзакций в 2024 году 98% от количества и 87% от объема – безналичные операции, что предполагает высокое доверие населения к финансовым технологиям с учетом удобства и скорости проведения транзакций безналичным способом".Пресс-служба НБК

Основная доля безналичных транзакций в прошлом году была проведена посредством онлайн-сервисов банков (90% от объема безналичных транзакций).

"При этом количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 13% (до 25,9 млн*). За год объем онлайн-транзакций на одного пользователя интернет и мобильного банкинга в среднем вырос на 7% (до 6,1 млн тенге)".Пресс-служба НБК

*При использовании клиентом онлайн-сервисов одного и более банков учет пользователей осуществляется по каждому банку отдельно.

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Ранее мы писали, сколько наличных денег в среднем приходится на каждого казахстанца. О том, насколько вырос объем безналичных операций в Казахстане, а также как изменилось количество операций по снятию наличных за год, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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