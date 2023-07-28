Топ-5 способов эффективно выйти из долгов

Доступность кредитов и простота их оформления способны сыграть с человеком злую шутку. Гораздо тяжелее полностью обнулить долги по кредитам. Эффективные способы избавления от долгов выяснял Zakon.kz.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, за 11 месяцев 2022 года кредиты банков физлицам увеличились на 29,4% – до 13,9 трлн тенге. Количество проблемных заемщиков составило 532 тыс. человек, снизившись с начала 2022 года лишь на 186 тыс. человек. 87% заемщиков имеют долг на сумму до 1 млн тенге со средней суммой проблемной задолженности в размере 266 тыс. тенге.

Как списать долги законно

Способ 1. Прекратите брать в долг и тратить деньги

Первым делом нужно оценивать ситуацию объективно и перестать брать новые долги, чтобы закрыть старые. После эксперты советуют воспитывать в себе финансовую дисциплину, считать расходы и доходы, а также тратить деньги с умом. Например, вы можете отказаться от кофе в кафе возле дома, реже ездить на такси, забыть на время походы в ресторан и перестать совершать необдуманные покупки. И помнить, что соблазн потратиться на новую, не совсем нужную вещь значительно уменьшает возможность сокращения долгов.

Способ 2. Погашать задолженность по мере ее объема

Одним из эффективных способов обнуления задолженностей является избавление от маленьких долгов. Эксперты советуют составить список всех своих долгов, в том числе указав, кому и сколько должен, а также окончательные сроки выплаты. Суммы задолженностей могут вам казаться очень большими и практически неподъемными. Однако, если вы начнете погашать самые маленькие долги, то постепенно сможете погасить и большие.

Способ 3. Продать ненужные вещи из дома

Если в вашем шкафу завалялась одежда, которую вы не носите или же дома пылится техника, которой вы уже не пользуетесь, то можно их продать и пустить заработанные деньги на погашение долгов.

Способ 4. Найти вторую работу

Если вышеперечисленные советы вам не помогают, то вам лучше найти подработку. Если у вас есть полезные навыки, увлечения или же хобби, можно легко их монетизировать с помощью социальных сетей. Если вы специалист в своем деле и ценный кадр в коллективе, то можно будет также попросить на работе повышения с увеличением оклада.

Способ 5. Делай дополнительные платежи, как только появляется возможность

После того, как вы избавитесь от маленьких долгов, можно будет уже начать делать дополнительные платежи. Например, ежемесячный платеж по кредиту около 100 тысяч тенге, начните платить сверх минимума. Таким образом можно будет закрыть долг намного быстрее.

Рекомендации финансиста: лучше не брать микрозаймы и кредиты

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов рассказывает, что легко выйти из долгов практически невозможно. Если вы уже погрязли в долговой яме, то нужно ликвидировать то обстоятельство, из-за которого вы стали злостным заемщиком. Эксперт также рассказывает, что во время погашения долгов бежать за помощью в микрофинансовые организации категорически нельзя.

"Опасность микрозаймов в том, что вы, как правило, даже с финансовым образованием часто неправильно считаете, сколько вам нужно выплатить. Часто берут 100 тысяч и выплачивают миллион. Все-таки опасность в этом есть, потому что человек неадекватно оценивает свои возможности. Есть в жизни и обстоятельства, которые невозможно преодолеть. Лучше не брать микрозаймы. Если вам очень хочется взять кредиты, микрозаймы и руки чешутся, то нужно переждать день. Если это не кредит на операцию, дело жизни и смерти, то подождите день и объясните себе, почему вы можете не брать. Затем спрогнозируйте, какая у вас зарплата и сможете ли вы вернуть в срок, и только потом берите кредит". Расул Рысмамбетов

По его словам, важно брать кредит на какую-то вещь либо услугу, которая экономит вам время или приносит деньги. Чтобы не влезть в долговую яму, нужно работать, работать и работать, а также сократить потребление ненужных вещей и услуг.

Другой вариант решить вопрос с тем, как списать долги, если нет денег, заключается в объявлении себя банкротом. В Казахстане с 3 марта стартовал прием заявок на проведение процедуры банкротства. На банкротство в стране могут подать 1,1 млн казахстанцев. Об этом сообщил вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 30 января. По его словам, статус "банкрот", как "черная метка", поэтому люди должны принимать взвешенное решение.

Пройти процедуру внесудебного банкротства смогут граждане, имеющие долг перед банками, МФО и коллекторами не больше 5,5 млн тенге, при условии, что у них отсутствует погашение кредитов в течение года и нет собственного имущества. По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника.

Ранее Zakon.kz писал о том, как побороть привычку жить в кредит, выбраться из долговой ямы и кому вообще не стоит связываться с кредитами.