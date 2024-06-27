Топ-10 эффективных способов борьбы с комарами

Лето и открытые настежь окна – самые комфортные условия для комаров, позволяющие им проникать в квартиры и лишать хозяев ночного отдыха. О различных способах защиты жилища от этих незваных гостей – в материале Zakon.kz.

Что привлекает комаров в жилищах

Комаров привлекает углекислый газ, который выделяет человек или животные. Для них это маркер, показывающий, что в этом месте находится источник их "питания". Улавливать СО2 комары способны на больших расстояниях, при приближении насекомые ориентируются уже на свое зрение. Оно работает специфическим образом, человеческая кожа излучает яркий красно-оранжевый свет, который они распознают, и летят на него.

Ученые также установили, что комары реагируют на цвета, точнее на длину волн, которые те излучают. Привлекательными для насекомых являются оранжевый, красный, черный и голубой. Палитра, на которую комары практически не реагируют – зеленый, фиолетовый и синий. Места скопления комаров хорошо известны – это любые виды водоемов близ домов, а также сырые подвалы и цокольные этажи в жилых многоквартирных зданиях. В квартиры комары поднимаются по вентиляционным коробам, которые начинаются в подвале и тянутся вдоль всех этажей.





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Что отпугивает комаров



Исследования показали, что комаров отпугивают две группы веществ и предметов, которые можно разделить на химические и натуральные.

Синтетические репелленты. Группа формируется за счет двух действующих на комаров веществ – ДЭТА и пикаридин. ДЭТА (Диэтиламид толуиловой кислоты) входит в состав лосьонов, спреев, жидкостей и пластин для фумигаторов и т. д. Продукция, в состав которой входит от 50% и более вещества, дает защиту от комаров минимум на 4 часа. Пикаридин (икаридин) не уступает в эффективности ДЭТА, отличается отсутствием запаха. Обычно пикаридин используется для производства аэрозолей для обработки одежды, что является достаточным для отпугивания комаров. Время действия средств – от 4 до 6 часов.





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Растительные средства. Многие травы и растения давно известны своим воздействием против комаров. К ним относятся: пряные травы, хвойные деревья, цветы и растения, имеющие яркие цитрусовые или лимонные нотки.

Для производства растительных средств и эфирных масел от комаров используются:

лемонграсс, кошачья мята, розмарин, широколистный и лимонный эвкалипт;

лаванда, герань, жасмин, бархатцы, кедровое дерево, можжевельник;

фиалка, сандаловое дерево, чабрец.

Как избавиться от комаров в квартире

В первую очередь комары проникают в жилища через открытые окна или балконные двери. Поэтому первый и эффективный способ – ограничить для них доступ.

Сетки на окна. Современные стеклопакеты изначально оснащены москитными сетками. Если их не было в комплекте, то можно купить отдельно. Для домов, где для вентиляции используются форточки, можно использовать марлю, которая крепится на фрамугу окна.

Защита на балконную дверь. Задача посложней, чем в случае с окнами, но тоже решаема. Можно заказать дополнительную дверь из москитной сетки на балконный проем, которая крепится также, как и основная, на петли. Можно всегда закрыть только эту дверь и перекрыть доступ комарам.





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Фумигаторы. Устройства небольшого размера, которые необходимо включать в розетку для обработки помещения. Принцип работы сводится к тому, что при нагревании пластины, встроенной в фумигатор, испаряются инсектициды. Вещества способны вызывать у комаров нервный паралич, дезориентировать, либо их убить. Считаются эффективным способом защиты от комаров, безопасным для человека. Правда, специалисты не советуют включать фумигаторы на всю ночь, а делать часовую обработку помещения перед сном.



Ультразвуковые средства. Существует двоякое отношение к этому способу защиты от комаров ввиду низкой эффективности. Принцип действия сводится к тому, что устройство издает звук на высоких частотах. Считается, что он неуловим для человеческого уха, но губительно действует на комаров.

УФ-ловушки. Устройство представляет собой комплект из ультрафиолетовой лампы, которая привлекает комаров, и контейнера, куда они попадают. В некоторых моделях также встроены специальные вентиляторы, засасывающие насекомых в ловушку, другой вариант – клейкая лента.

Вентилятор. Сами по себе вентиляторы не способны уничтожать комаров, но могут их разгонять (отгонять) потоками воздуха.

Эфирные масла. Как говорилось выше, запахи некоторых растений способны отпугивать комаров. Можно нанести несколько капель цитрусовых или хвойных ароматных масел на край одеяла или подушки, или добавить в ароматизатор. Это должно отпугнуть насекомых и обеспечить спокойный сон.





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Цитрусовые и гвоздика. Популярный лайфхак по всему миру. Нужно разрезать на две части лимоны или апельсины и воткнуть в мякоть несколько гвоздик. Выложить их на тарелку и поставить недалеко от кровати.



Растения в горшках. Комнатное растение цитронелла, а также базилик и мята, которые можно высаживать в горшки и затем расставить на подоконниках квартиры, отлично защищают от комаров. Насекомые не переносят их запах и улетают.

Сухой подвал. Важно следить, чтобы подвал в доме или цокольные помещения были сухими. Если случился потоп или авария и помещения находились под водой, необходимо их обработать специальными средствами от комаров. Самостоятельно это сделать нельзя, для этих целей вызывается бригада специалистов.