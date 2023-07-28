Курс доллара продолжил рост на торгах 28 июля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,68 тенге, поднявшись ещ на 0,98 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 62,24 тенге (-0,04).

Курс евро установлен Нацбанком в 495,37 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 488,5-492,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 июля.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,58% и составила 83,75 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,46% и составили 79,72 долларов за баррель.