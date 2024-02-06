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Курс доллара продолжил рост на торгах 6 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 454,59 тенге, поднявшись еще на 1,30 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня такжы вырос и составил 63,04 тенге (+0,31).

Нацбанк установил курс евро в евро – 487,24 тенге, рубля – 4,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,7-456,9 тенге, евро – по 488-492,5 тенге, российские рубли – по 4,93-5,07 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 6 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,38%, до 78,29 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,38%, до 73,06 долларов за баррель.

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