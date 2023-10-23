Как сохранить сбережения, если они есть

Согласно исследованиям КФГД и АФК Казахстана, 76% респондентов хранят сбережения на депозитах, из них 52% предпочитают хранить деньги в тенге, 24% в тенге и иностранной валюте, по принципу 50/50. Как сохранить свои сбережения, если они есть, рассказали Zakon.kz эксперты.

Самыми доступными и эффективными средствами сохранения денег от инфляции для обычных граждан являются депозиты. Это касается тех сумм, которые могут понадобиться краткосрочном периоде. Сегодня банки второго уровня предлагают депозиты от 15 до 17% годовых.

По словам эксперта по личным финансам Акжунис Брасиловой, часто финансисты рекомендуют в качестве подушки безопасности держать на депозите деньги в размере от 3 до 6 месячных расходов.

Также напомним, что существуют сберегательные вклады в тенге на два года, без пополнения и без частичного досрочного снятия. Такие депозиты выбирают вкладчики, у которых есть небольшие сбережения, которые они не тратят на ежедневные нужды.

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Эксперт отмечает, что в быстро изменяющемся мире обычному казахстанцу сложно ориентироваться и потому финансисты предлагают составлять план, который включает в себя инвестиционный портфель, в котором будут разные инструменты, и рекомендуют не держать деньги в одном месте, а всегда диверсифицировать портфель, потому что каждый раз ситуация на рынках меняется.

Как сохранить сбережения и что делать, если нет больших денег

"Для начала казахстанцам необходимо просто пересмотреть свое финансовое поведение, в том числе и в видении бюджета. Если мы говорим о том, что человек сначала тратит все деньги, а потом надеется, что у него получится что-то сохранить, то ничего из этого не выйдет. Поэтому сначала надо "заплатить себе". Это значит, что сразу 10-20% от поступивших денег нужно отложить, только после этого делать определенные расходы", - подчеркнула Акжунис Брасилова.

Эксперт предлагает казахстанцам воспользоваться простым, но действенным лайфхаком: когда остаются какие-то наличные деньги или средства на карте, купить на них доллары или евро. Сумма получится небольшая, но зато и потратить валюту сложнее. Это не говорит о том, что инфляции на нее нет, но такой подход помогает сохранить деньги, которые остаются.

"Конечно, можно рассматривать и такие инструменты, как накопительное страхование жизни или же фондовый рынок, в котором можно приумножить свои деньги. Надо разбивать миф о том, что инвестиции возможны только с большими деньгами. Инвестиции сегодня доступны абсолютно каждому. Можно купить акции любых компаний, не выходя из дома, потому что брокерские компании создают для этого условия", - подчеркнула Акжунис Брасилова.

Чтобы сохранить свои сбережения от инфляции без "подушки" и знаний не обойтись

По мнению эксперта по личным финансам Венеры Жаналиной, у каждого человека должна быть финансовая подушка безопасности. И в первую очередь нужно разделить средства на те, которые понадобятся в краткосрочном периоде и те деньги, которые можно инвестировать на долгий и средний срок. Первые можно держать на депозите в тенге или часть в валюте, например, в долларах.

Остальные деньги можно инвестировать в акции, можно покупать акции сырьевых компаний, потому что в период высокой инфляции сырьевые товары обычно приносят большую прибыль. Среди них зерно, драгоценные металлы, электричество, нефть и природный газ. Также можно купить казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, например IShares TIPS Bond ETF (TIP). Классическим инструментом защиты от инфляции также является покупка золота и недвижимости.





"Все свои сбережения можно хранить 50% в тенге и 50% в долларах, или треть в тенге, треть - в долларах. Это иназывается диверсификацией портфеля. Если человек хочет приумножить свои сбережения, то можно обучиться финансовой грамотности, чтобы уже самому знать, куда лучше инвестировать", - добавила Венера Жаналина.

Способы сохранить сбережения

С точки зрения финансиста Талгата Игликова, не существует универсального рецепта сохранения денег от инфляции. Важно осознавать, что она постепенно уменьшает покупательскую способность денег, поэтому просто хранить средства "под матрасом" - это совсем не оптимальное решение.

Чтобы избежать негативных последствий и преумножить свои накопления, эксперт рекомендует воспользоваться вкладами с фиксированной процентной ставкой в банке. Они обеспечивают стабильные проценты на сбережения, хотя могут быть ниже уровня инфляции, но это более выгодно, чем просто хранить деньги на текущем счете.

"Поддерживайте здоровую кредитную историю и избегайте высоких процентных кредитов, которые могут увеличить ваши финансовые расходы. Не забывайте, что сохранение денег от инфляции – это долгосрочная задача, и требует времени и планирования. Сохранение сбережений в условиях экономического кризиса требует осторожности и грамотного планирования". Талгат Игликов

По словам финансиста существует несколько стратегий, которые могут помочь казахстанцам защитить сбережения. Он предлагает создать финансовый резерв, который бы покрывал расходы на несколько месяцев. Это обеспечит финансовую стабильность в случае потери дохода или неожиданных расходов.

Второй вариант - избегать слишком рисковых инвестиций, особенно если вы не готовы к потере средств. Кроме того, можно проанализировать расходы и бережливо управлять деньгами. Это поможет увеличить срок, на который сбережений будет хватать.

"Золото и другие драгоценные металлы часто рассматриваются как "убежище" в периоды нестабильности. Они способны сохранить свою стоимость и даже приносить прибыль во времена кризиса. Если у вас есть долги, разработайте план их погашения. Меньший уровень долга означает меньше финансовых обязательств в сложные времена", - подчеркнул Талгат Игликов.

Также финансист отмечает, что не стоит избегать обращения за советом к финансовым консультантам или специалистам, которые могут помочь казахстанцам разработать индивидуальную стратегию.