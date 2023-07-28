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Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,65 тенге, поднявшись на 0,95 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,91 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс евро также снизился до 488,96 (-5,38) тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 62,24 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,5-446,5 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 4,79-5,01 тенге.

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