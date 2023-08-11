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Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 августа

курс валют на выходные Фото: pixabay
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446 тенге, поднявшись на 0,96 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,55 тенге (-0,32).

Средневзвешенный курс евро поднялся сразу на 4,06 тенге и составил 490,08 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,53 тенге (-0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,7-448,3 тенге, евро – по 490-494 тенге, российские рубли – по 4,51-4,71 тенге.

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Оксана Житникова
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