Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 августа

Фото: pixabay

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446 тенге, поднявшись на 0,96 тенге, передает Zakon.kz.

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