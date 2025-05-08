Как накопить на отпуск в Казахстане: стратегии, риски и советы консультанта

Планирование отпуска - одно из самых приятных занятий. Но когда разговор заходит о деньгах, возникает множество вопросов: где взять нужную сумму? О том, как разумно накопить и грамотно распределить ресурсы – в материале Zakon.kz.

Первый шаг – определить, как именно откладывать деньги. Наиболее популярные варианты включают хранение наличных, банковские счета, депозиты и инвестиционные инструменты. Каждый из них имеет свои особенности.

Где держать отпускные?

Хранение наличных – самый доступный, но наименее защищенный способ. Деньги теряют покупательную способность из-за инфляции, а также подвержены риску потери или кражи. Средства на дебетовой карте дают чуть больше гибкости, особенно если банк начисляет проценты на остаток, но соблазн потратить отложенное на текущие расходы остается высоким.

Оптимальными для краткосрочных накоплений считаются накопительные счета и пополняемые депозиты. Они позволяют получать доход в виде процентов, защищая накопления от обесценивания.

Согласно данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане средняя эффективная ставка вознаграждения по таким продуктам составляет 13–16% годовых.

Инвестирование в акции, облигации или обезличенные металлические счета может показаться привлекательным, однако для целей, рассчитанных на срок менее года, такие инструменты без достаточного опыта ни к чему хорошему не приведут.

Сколько откладывать?

По словам финансового консультанта Амана Алимбаева, разумный ориентир для бюджета на отпуск – 5–10% от годового дохода. То есть при доходе в 8 миллионов тенге годовой отпускной бюджет должен находиться в пределах 400 000–800 000 тенге. Если же на отдых тратится 15–20% дохода и при этом отсутствуют резервы на непредвиденные расходы, это уже сигнал к пересмотру приоритетов.

"Есть "финансовая подушка" и регулярные накопления? Можно позволить себе больше. Живете "в ноль"? Лучше ограничиться 5% от годового дохода". Аман Алимбаев

Подходы к накоплению

Если отпуск планируется заранее, имеет смысл воспользоваться программами раннего бронирования, где часть суммы вносится сразу, а остаток выплачивается поэтапно.

Ранее бронирование позволяет зафиксировать стоимость тура или проживания и избежать ценовых скачков.

Альтернатива – целенаправленное накопление фиксированной суммы каждый месяц. Для этого удобно использовать автоматические переводы на накопительный счет – это дисциплинирует и снижает вероятность досрочного расходования средств.

При плохой личной финансовой дисциплине можно использовать методы "ограниченного доступа" – например, размещение средств на депозите с условием невозможности частичного снятия. Вариантов достаточно, важно выбрать тот, который соответствует вашим привычкам и финансовому поведению.

Пример расчета накоплений на отпуск для семьи из трех человек

Исходные данные:

Семья: 3 человека (мама, папа, ребенок)

Совокупный ежемесячный доход: 900 000 тенге

Планируемые направления отпуска: Вьетнам, Таиланд или Египет

Средняя стоимость отпуска на 1 человека (7 дней): 400 000 тенге, общая стоимость путевок: – 1 200 000 тенге.

Желаемая сумма на дополнительные расходы: 500 долларов США (курс доллара США: 517 тенге)

Процент от дохода, который семья может откладывать ежемесячно: 10%

Вариант 1: Простое накопление (без использования депозита). При ежемесячном откладывании 90 000 тенге, необходимый срок составит 16 месяцев.

Вариант 2: Накопительный счет под 15% годовых (с ежемесячной капитализацией). При размещении ежемесячных накоплений (90 000 тенге) на депозите под 15% годовых с ежемесячной капитализацией (т.е. 1.25% в месяц), сумма накоплений в 1 458 500 тенге будет достигнута приблизительно через 15 месяцев.

Если накопить не удалось…

Увы, не всегда все в жизни идет по плану. В таких случаях важно сохранить гибкость, – советует сотрудник туристической компании Инесса Будаева.

"Можно сократить расходы, скажем, взять отель классом ниже или подальше от пляжа, изменить место назначения - например, Египет дешевле Вьетнама, отказаться от части услуг или перенести поездку на более поздний срок". Инесса Будаева

Также при наличии стабильного дохода и четкого плана возврата можно рассмотреть использование кредитной карты с льготным периодом. Однако это должно быть исключением, а не системой: отпуск должен приносить удовольствие, а не становиться причиной долговой нагрузки, – подчеркивает специалист.

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