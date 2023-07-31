В КГД напомнили предпринимателям об ответственности за продажу товаров через мобильные переводы

В Комитете госдоходов прокомментировали публикации в некоторых СМИ о том, что оплата за товары и услуги через мобильные переводы запрещена в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, в комитете отметили, что некоторые предприниматели продолжают получать оплату за проданный товар, услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках.

"Однако данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно, без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП (от 51 750 до 172 500 тенге) в зависимости от субъектности налогоплательщика", - напомнили в КГД.

В комитете также подчеркнули, что уплата налогов согласно Конституции РК является обязанностью каждого.

"Налоговые органы проводят соответствующий контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев", - пояснили в Комитете госдоходов.

В КГД сообщили, что для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте уже участвуют АО "Каспий банк", АО "Халык банк" и АО "Банкцентркредит".

Вместе с тем, проводится акция "Гражданский контроль – требуй чек" по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения "Wipon cashback".

Между тем в КГД обратили внимание, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

"То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям", - говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что налоговые органы создают удобные условия для законного ведения бизнеса, предусматривая режимы с низкими налоговыми ставками.