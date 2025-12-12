Мобильные переводы: что изменится с 2026 года
В Казахстане с 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов. В Комитете госдоходов рассказали, что изменится, сообщает Zakon.kz.
Раньше учитывалось только количество переводов – 100 и более от разных лиц в течение 3 месяцев подряд.
Теперь добавляется еще одно условие:
- общая сумма этих поступлений за те же 3 месяца должна превышать 12 минимальных зарплат (1 020 000 тенге).
Когда возникает признак предпринимательской деятельности
Если на ваш личный счет (не для бизнеса) за каждый из 3 подряд месяцев:
- поступило от 100 разных людей;
- общая сумма превысила 12 МЗП.
Такие операции будут считаться имеющими признаки предпринимательского дохода.
