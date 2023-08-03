Как выгоднее хранить деньги в банке и не потерять проценты по депозиту

Банковский депозит – наиболее популярный способ сбережения средств. Но даже у такого несложного способа хранения денег есть нюансы. Как выгодно хранить деньги на депозите и не потерять процентное вознаграждение – в материале Zakon.kz.

Открыть вклад под проценты в банке – один из способов защитить деньги от инфляции. Но денежные депозиты в банках имеют разные условия, в том числе довольно строгие ограничения на снятие и пополнение средств. На каких условиях сегодня выдаются вклады в банках, подробнее рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Как переоформить депозит, чтобы сохранить свои сбережения

Прежде чем открыть депозит, вкладчик должен знать, что при заключении договора банковского вклада ставка вознаграждения по вкладу фиксируется на весь срок договора. Как правило, депозиты оформляются сроком на три или шесть месяцев, год и два года. При этом банки могут в одностороннем порядке пересмотреть размер вознаграждения по вкладам в сторону увеличения с учетом действующих размеров предельных ставок, утвержденных КФГД. Но все банки предлагают свои условия депозитов.

"Если вкладчик желает переоформить действующий вклад по новым ставкам, то для этого ему требуется закрыть действующий вклад и открыть новый вклад по ставкам, которые действуют в банке в этом периоде. Но при этом ему необходимо смотреть на условия своего договора банковского вклада, а именно – на условия досрочного расторжения договора". КФГД

Вкладчик имеет право на досрочный частичный и полный возврат вклада. Но при досрочном изъятии можно частично или полностью лишиться начисленного вознаграждения. Банки заранее предоставляют информацию по условиям вкладов.

Изучение условий

Перед открытием депозита необходимо предварительно изучить, на каких условиях можно оформить вклады в банках, и внимательно ознакомиться с условиями досрочного возврата вклада. Важно помнить, что условия по вкладам в разных банках могут отличаться.

"Сберегательный вклад имеет зачастую самую высокую ставку вознаграждения среди других видов вкладов. Наряду с этим у данного вида вклада имеются строгие ограничения: сберегательный вклад не предусматривает частичное изъятие, деньги можно снять только полностью и не ранее 30 календарных дней с момента поступления требования вкладчика в банк". КФГД

Может быть запрещено и частичное пополнение депозита. К слову, сберегательные вклады под самые высокие проценты некоторые банки предлагают сроком на полгода.

"Если сберегательный вклад затребован вкладчиком до истечения установленного срока, вознаграждение по вкладу выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования". КФГД

В фонде отметили, что вознаграждение по ставке депозита до востребования составляет не более 0,1%. То есть можно потерять ощутимую часть начисленного вознаграждения.

Различия депозитов

Банки предлагают разные проценты по вкладам. Помимо сберегательного вклада, можно выбрать срочный и несрочный депозит с более гибкими условиями.

Срочный вклад предусматривает потерю части вознаграждения за досрочное изъятие. При этом допускается частичное изъятие денег. Если клиент все же решает полностью снять деньги с депозита, то банк осуществит выдачу не позднее 7 календарных дней.

Проценты по вкладам в банках также отличаются. Ставки по срочным депозитам ниже, чем по сберегательным.

"Сберегательный или срочный вклад подходит для тех вкладчиков, кто копит на большие покупки либо откладывает деньги на долгосрочные цели. Вкладчик должен быть уверен, что в срок, на который он открывает вклад, ему не понадобятся эти деньги". КФГД

Третий тип – это несрочный вклад. Его можно пополнять и снимать в любое удобное время без потери вознаграждения, то есть при снятии вы ничем не рискуете. Он имеет наиболее низкую ставку и хорошо подойдет для формирования "подушки безопасности".

"Чем больше у вклада ограничений, тем выше ставка доходности. При выборе депозита необходимо получить консультацию в самом банке". КФГД

Плюсы депозитов в валюте

Самая маленькая процентная доходность предлагается по депозитам в иностранной валюте. В казахстанских банках ставка по ним составляет 1%.

Такой депозит будет выгоден тем гражданам, которые копят на отпуск, на обучение за рубежом, либо часто тратит в иностранной валюте.

В КФГД рекомендуют при выборе вклада всегда обращать внимание на следующие пункты:

Вид, валюта и срок вклада.

Ставка вознаграждения.

Возможность пополнения и частичных изъятий.

Условия досрочного расторжения.

Размер неснижаемого остатка.

Сумма гарантийного возмещения.

Так вы сможете подобрать депозит на лучших условиях в банке в зависимости от целей. Однако, если планируете периодически снимать деньги с депозита, разумнее сделать выбор в пользу вклада без ограничений при пополнении и досрочном снятии.

Подробные условия вкладов в банках на сегодня можно найти на сайтах и в приложениях финорганизаций, а с информацией по ставкам ознакомиться на сайте КФГД.