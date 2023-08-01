В Казахстане увеличат предельные суммы снятия налички со счетов субъектам предпринимательства

Подготовлены изменения в совместные постановление правления Нацбанка и приказ министра национальной экономики "Об утверждении предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов".

В частности, предлагается повысить предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

с 20 млн до 30 миллионов тенге – для субъектов малого предпринимательства;

со 120 млн до 160 миллионов тенге – для субъектов среднего предпринимательства;

со 150 млн до 200 миллионов тенге – для субъектов крупного предпринимательства.

Как поясняется, поправки вносятся в связи с необходимостью актуализации предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Вместе с тем говорится, что предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов не распространяются на банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Национальном банке РК, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой.

"Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по финансовому сектору с 16 декабря 2020 года иностранные банки вправе открывать на территории РК филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.