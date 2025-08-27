#АЭС в Казахстане
Финансы

В Казахстане обновят правила снятия наличных денег предпринимателями с банковских счетов

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:10 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект совместного постановления правления Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и министра финансов "Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов", сообщает Zakon.kz.

Проект предполагает утверждение правил в новой редакции, которые, в частности, предусматривают:

  • актуализацию действующих в документе ссылок с учетом принятия нового Налогового кодекса;
  • новые формы предоставления сведений;
  • приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства.

В Нацбанке пояснили, что ожидаемый срок реализации проекта – 1 квартал 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

По действующим правилам предпринимателям нужно предоставить документы, подтверждающие цель снятия наличных денег, и дать согласие на передачу данных в налоговую. После этого банк получит сведения из органов госдоходов об отсутствии оснований для отказа и выдаст деньги. При этом действует лимит в 20 млн тенге в месяц для МСБ. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Кредитный рынок "остывает": почему в Казахстане замедлилось розничное кредитование
Финансы
16:45, Сегодня
Кредитный рынок "остывает": почему в Казахстане замедлилось розничное кредитование
Каким будет курс доллара в сентябре – мнения аналитиков
Финансы
16:35, Сегодня
Каким будет курс доллара в сентябре – мнения аналитиков
Курс доллара снова вырос на торгах 27 августа
Финансы
15:38, Сегодня
Курс доллара снова вырос на торгах 27 августа
