Рост по всем фронтам: какие секторы выросли на финрынке Казахстана

Финансовый рынок Казахстана продемонстрировал преимущественно положительные результаты по всем основным показателям к 1 июля 2023 года, какие секторы выросли на финансовом рынке Казахстана сообщает Zakon.kz

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало отчет о финансовых показателях, где отмечается рост на банковском и страховом рынке, а также в секторе ценных бумаг.

Банковский сектор

Активы банковского сектора на 1 июля 2023 года составили 46,6 трлн тенге. Рост с начала 2023 года составил 4,5% или 2,0 трлн тенге. В основном он был обеспечен увеличением ликвидных активов на 4,5%.

"Высоколиквидные активы составили 13,7 трлн тенге или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме". АРРФР

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июнь 2023 года выросли до 24,4 трлн тенге или на 7% с начала года.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2023 года на 10,4% до 15,6 трлн тенге. Преимущественно за счет роста потребительских займов на 2,2% до 8,5 трлн тенге и ипотечных займов на 1,6% до 5 трлн тенге.

Некоторое снижение произошло по кредитам юрлицам, которые уменьшились с начала года на 1,3% до 8,8 трлн тенге. Это произошло в основном в результате списания отдельными банками проблемной задолженности на внебалансовые счета, отметили в АРРФР.

Депозиты в июне 2023 года увеличились на 1,9% до 31,2 трлн тенге в результате роста депозитов физических лиц на 3,3% до 16,4 трлн тенге и юридических лиц на 0,4% до 14,8 трлн тенге.

"Депозиты в национальной валюте за июнь 2023 года увеличились на 4,6% до 23,0 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 5,0% до 8,3 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 июля 2023 года составил 26,5%, на начало 2023 года показатель составлял 31,6%". АРРФР

Страховой сектор

Страховые компании также поделились положительными финрезультатами. Так, активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам июня 2023 года увеличились на 2,9% до 2,4 трлн тенге или 14,1% с начала года. Рост обеспечили доходы по страховой деятельности.

"С начала 2023 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 7 687 тысяч договоров, что на 31,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев и страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". АРРФР

Страховые премии за июнь 2023 года составили 98,8 млрд тенге. Всего за 6 месяцев 2023 года страховые премии составили 492,3 млрд тенге, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В АРРР пояснили, что основным драйвером роста страховых премий стал класс добровольного имущественного страхования.





"Страховые выплаты за июнь 2023 года составили 18,3 млрд тенге. С начала 2023 года страховые выплаты составили 116,2 млрд тенге, что на 47,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по страхованию имущества и страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". АРРФР

Всего, с начала 2023 года осуществлено 545 тысяч выплат.

Рынок ценных бумаг

По данным АРРФР, индекс KASE в июне 2023 года увеличился на 3,2% до 3 604,8 пунктов, рост с начала года составил 10,9%.

Однако, объем торгов акциями в июне текущего года уменьшился за месяц на 70,8% до 9,5 млрд тенге. В основном за счет снижения объема торгов акциями АО "Ай Карааул", АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)".

При этом объем первичного рынка корпоративных облигаций в июне составил 142,9 млрд тенге, что на 57,2% или 52,0 млрд тенге больше по сравнению с предыдущим месяцем 2023 года.

"Объем торгов корпоративными облигациями на KASE за июнь 2023 года увеличился на 31,6% или 45,6 млрд тенге до 189,9 млрд тенге". АРРФР

Государственный долг в июне 2023 года вырос на 6% или 1,4 трлн тенге до 24,9 трлн тенге. Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам июня 2023 года составил 1 624,9 млрд тенге. Увеличение за месяц - 45,4% или 507,4 млрд тенге. Заметно увеличился и объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг +73,9% или 536,5 млрд тенге.