Рекорды биты: иностранные инвесторы предпочитают вкладываться в облигации Минфина РК

Инвестиции в облигации Минфина бьют рекорды и на текущий момент составляют 453 млрд тенге. С января по июль 2023 года вложения нерезидентов в ГЦБ Минфина и ноты Нацбанка выросли на 178 млрд тенге – до 559 млрд тенге. Это максимальное значение с марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка РК, в прошлом году наблюдался отток портфельных инвестиций нерезидентов из развивающихся стран. Общий тренд коснулся и Казахстана: отток нерезидентов в 2022 году составил (-) 214 млрд тенге.

"Однако в этом году мы видим разворот риск-сентимента международных инвесторов. Если говорить о положительном эффекте, оказываемом на рынок за счет притока нерезидентов в ГЦБ, то наличие широкого круга инвесторов, в том числе зарубежных, повышает эффективность рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ)". Олжас Игсатов, начальник управления Департамента монетарных операций Национального банка Казахстана

Фото: Национальный банк РК

По его словам, опыт других стран показывает, что приток зарубежных портфельных инвестиций позволяет снизить стоимость заимствования, а также является дополнительным источником фондирования.

"Для покупки ГЦБ Казахстана нерезидентам предварительно необходимо купить тенге, продав свою валюту на нашем рынке. Таким образом, с начала года нерезиденты продали порядка 400 млн долларов США, что обеспечило дополнительное предложение на валютном рынке". Олжас Игсатов

Также он отмечает, что интерес зарубежных инвесторов связан с активной коммуникационной политикой Национального банка и Министерства финансов.

Спикер рассказал, что дополнительно на данный момент ведется работа по внедрению института первичных дилеров на рынке госдолга, что станет дополнительным шагом в развитии рынка и повышении его ликвидности.