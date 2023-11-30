Какие регионы Казахстана вкладывают больше всего денег в образование

За первые три квартала 2023 года регионы Казахстана вложили в развитие сферы образования 3,5 трлн тенге. В целом по стране бюджетные вложения в образование выросли на 21,7%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 30 ноября, в Казахстане растет востребованность проектов и программ, связанных с развитием образования. Это связано с тем, что в стране становится все больше школьников.

С начала 2023 года из местных бюджетов на развитие образования выделили 3,5 трлн тенге. Больше всего средств в эту сферу вкладывают в Алматы (277,3 млрд тенге). Из бюджета Астаны в образование вложили 190,4 млрд тенге, в Шымкенте инвестиции составили 183,8 млрд тенге. Из регионов по бюджетным тратам на школы лидируют Туркестанская, Алматинская и Жамбылская области.





Инфографика Finprom.kz

Число учащихся в школах страны за 2022/23 учебный год составило 3,7 млн человек (+3,1% к прошлому году). В 2023/24 учебном году число школьников еще сильнее выросло и составило 3,9 млн человек.



В Казахстане работают почти 7,7 тыс. школ. Среди мегаполисов наибольшее количество школ приходилось на Алматы (333, плюс 5% за год), далее идут Шымкент (251) и Астана (164). Сейчас больше всего школ в Казахстане находится в Алматы (333, +5% за год), Шымкенте (251) и Астане (164).





Инфографика Finprom.kz

В стране активно развивают новые проекты, которые призваны сделать школьное образование более качественным и доступным. В частности, увеличивают количество школьных автобусов – сейчас их пока 1319 машин на весь Казахстан. Также в школах внедрили бесплатное питание для младшеклассников.



Ранее в Казахстане утвердили сроки обучения и каникул для школьников.