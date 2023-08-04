Казахстанские банки стали одобрять больше кредитов бизнесу, чем физлицам

В первом полугодии 2023 года банки Казахстана одобряли каждую вторую кредитную заявку от бизнеса против каждой четвертой от розницы, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на более высокие процентные ставки и повышенное инфляционное давление, в первые шесть месяцев 2023 года наблюдалась положительная динамика как по выдаче новых кредитов +16,7% за полугодие, так и в целом по росту ссудного портфеля системы +6,8%, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

При этом готовность БВУ кредитовать бизнес была выше, чем розницу.

"Доля одобрения кредитных заявок для бизнеса в среднем составила почти половину всех заявок – 47%, но лишь одну четверть для розницы – 27%". АФК

Больше всего заявок на кредитование было одобрено субъектам крупного предпринимательства – 55% от заявок, наименьший объем пришелся на автокредитование – 13% от всех заявок.

"На этом фоне наблюдается превалирование займов корпоративного сектора – 52,3%, или 6,9 трлн тенге, в выдаче новых кредитов по стране – 13,3 трлн тенге". АФК

При этом 64% прироста ссудного портфеля в первом полугодии обеспечивали топ-5 банков по размеру активов.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По информации специалистов АФК, финансирование кредитной активности происходило в основном за счет роста сберегательной модели поведения среди казахстанцев. Так, депозиты населения выросли на 1,1 трлн, а собственный капитала БВУ прибавил 0,5 трлн.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"На фоне роста капитализации сектора коэффициент достаточности собственного капитала банковского сектора k1 увеличился до 18,5% против 16,4% годом ранее и при нормативе 7,5%". АФК

Специалисты считают, что умеренный рост месячной инфляции и сильное падение её годового показателя, с февральского пика в 21,3% до 14% к текущему моменту, может привести к осторожному, умеренному снижению базовой ставки.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В ассоциации отметили, что рост ставок по банковским продуктам прекратился на фоне неизменной базовой ставки. При этом умеренный рост месячной инфляции три месяца подряд и резкое падение годового значения ИПЦ из-за высокой базы прошлого года формируют предпосылки и для снижения процентных ставок.