Насколько выросла прибыль казахстанских банков по итогам полугодия

Сколько заработали банки второго уровня по итогам первого полугодия 2024 года и как изменились активы банков, в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2024 года банки второго уровня заработали 1,16 трлн тенге. Таким образом годовой рост составил почти 10%, сообщают в Первом кредитном бюро (ПКБ).

"По итогам января – июня показатель превышает триллионную отметку лишь во второй раз за всю историю. При этом как раз во втором квартале едва не был установлен новый рекорд – 587 млрд тенге. Убыточных игроков в системе по-прежнему нет". ПКБ

Активы БВУ за последние три месяца неплохо подросли – на 4,5%, до 55,3 трлн тенге. В бюро подчеркнули, что ссудный портфель подрос еще больше – на 5,6%, достигнув к 1 июля 32 трлн тенге.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

После несущественного снижения в первом квартале вернулись к росту вклады физических лиц. Так, за второй квартал показатель увеличился на 6,9%, до 21,7 трлн тенге.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Вклады юридических лиц также выросли, но увеличение было не таким заметным как по депозитам физлиц – всего на 1,8%. Таким образом текущее значение показателя составляет 15,8 трлн тенге.

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