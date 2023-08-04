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Более 61 тысячи заявлений на банкротство подали казахстанцы

Более 61 тысячи заявлений на банкротство поступило в Казахстане Фото: unsplash
В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана перечислили ошибки, которые допускаются гражданами при подаче на банкротство физических лиц, передает Zakon.kz.

С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, уже поступило более 61 тысячи заявлений. Процедура банкротства начата в отношении 10 тысяч граждан, в отношении 750 граждан рассматриваются судами заявления о применении процедуры судебного банкротства и более 20 заявлений на применение процедуры восстановления платежеспособности, говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведения мониторинга по поступившим заявлениям установлены случаи несоответствия граждан условиям внесудебного банкротства по определенным причинам.

Чаще всего встречаются случаи, когда у физических лиц имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев в связи с применением мер принудительного взыскания задолженности частными судебными исполнителями на основании исполнительных листов.


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В другом случае гражданами при фактическом отсутствии имущества своевременно не производятся корректировки в соответствующих базах государственных органов.

При этом проверка данных на соответствие входным параметрам внесудебного банкротства осуществляется автоматически в системе TAZALAU путем сверки баз данных государственных органов и организаций.

Также допускаются случаи подачи гражданами заявления о применении процедуры банкротства при наличии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданам, столкнувшимся с такой проблемой, необходимо осуществить процедуру ликвидации индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Для граждан, получающих адресную социальную помощь, необходимо учитывать период не менее шести месяцев получения такой помощи, чтобы воспользоваться процедурой банкротства по особым условиям.

Повторное заявление о применении процедуры внесудебного банкротства можно подать через три месяца при устранении несоответствий входным параметрам.

При этом, если должнику отказано по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства.

Закон о банкротстве начал действовать в Казахстане с 3 марта.

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