В каких городах Казахстана снизились цены на вторичное жилье

Согласно данным статистики за летние месяцы в некоторых городах Казахстана снизилась цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке, подробнее в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики за год с августа 2023 года к августу 2024 года цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 4,9%. Однако если сравнить данные за три летних месяца текущего года, то можно заметить, что в некоторых городах квартиры на вторичном рынке подешевели.

Так, за период июнь–август 2024 года цены на перепродажу квартир снизились в Актобе (–1,03%), Жезказгане (–0,53%), Караганде (–1,02%), Конаеве (–2,61%), Кызылорде (–0,66%), Уральске (–2,04%), Усть–Каменогорске (–2,16%), Павлодаре (–0,78%). При этом самое дешевое жилье на вторичном рынке в Актобе и Кокшетау. Здесь цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке по итогам августа составила 285 445 тенге и 309 163 тенге соответственно.

Фото: Zakon.kz

На первичном рынке заметного снижения цен на недвижимость за летний период не наблюдалось, за исключением Алматы, где цена за квадратный метр снизилась лишь на 0,05%. При этом во многих городах цены остались неизменными. Подорожали квартиры за период июнь–август в Астане (+0,2%), Шымкенте (+3,36%), Актобе (+0,36%), Караганда (+0,52%), Костанай (+3,39%), Павлодар (+3,06%).

Ранее, Zakon.kz рассказывал в каких регионах было заключено наибольшее количество сделок купли–продажи жилья по итогам августа. Так, отмечается, что больше всего сделок совершено в Астане (8 200 сделок, доля в общем количестве – 20,1%), в Алматы (7 242; 17,7%) и Карагандинской области (3 170; 7,8%).