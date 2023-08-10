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Казахстан достиг рекордной отметки в 63,1 трлн тенге по объему безналичных платежей

безнал, транзакции, платежи Фото: Freepik
Казахстан в первом полугодии достиг рекордной отметки в 63,1 трлн тенге по объему безналичных платежей. При этом два мегаполиса и пять областей Казахстана лидируют по объему транзакций, сообщает Zakon.kz.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), годом ранее за этот же период объем безналичных транзакций достиг 43,9 трлн тенге. 

Лучшие показатели проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечаются лишь у Астаны (+0,4 п.п.) и Алматы (+5,8 п.п.); "цифровой разрыв" свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.

безналичные операции

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается:

  • через интернет и мобильный банкинг (82,2%, или 52,2 трлн тенге);
  • через POS-терминал (13,6%, или 8,6 трлн тенге)
  • через QR (3,6%, или 2,2 трлн тенге).

По данным АФК, по сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных – на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.

Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении –M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).

Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге – годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге – до 3,5 трлн тенге.

"Предпочтение наличного расчета безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны". Аналитики АФК
платежные карты

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Аналитики АФК также отмечают, что ввиду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).

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