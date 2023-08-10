Не могу выплачивать кредит: что делать казахстанцам, у которых растет долг по займу

Ситуации, при которых становится невозможным выплачивать кредиты, случаются даже у самых благонадежных заемщиков. Что делать, если вы не можете выплачивать кредит и у вас растет долг по займу, и как можно получить отсрочку в банке или МФО, выяснял Zakon.kz

Существует обязательный порядок для банков и МФО, согласно которому заемщик может обратиться для того, чтобы урегулировать задолженность. И первое, что необходимо сделать при возникновении просрочки, – написать заявление в организацию, где был оформлен кредит. Сделать это заемщику нужно в течение 30 дней после просрочки.

Согласно правилам, в заявлении надо указать причину, по которой вы больше не можете оплачивать кредит, а также варианты по погашению. Также необходимо иметь документы, которые подтвердят, что вы испытываете финансовые трудности.

"Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или МФО, где он обслуживается. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации, поэтому чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности". Fingramota.kz

Схема: как могут быть изменены условия кредита?

Согласно действующему в стране законодательству, может быть уменьшена ставка вознаграждения по договору займа или изменен его срок. Заемщики также могут получить отсрочку по основному долгу или вознаграждению. В некоторых случаях могут быть отменены штрафы и пени, комиссии и другие платежи, связанные с обслуживанием займа и т.д. Также может быть изменен метод погашения задолженности. Кроме этого предусмотрено представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку залогового имущества и другие варианты.

Во всех этих случаях заемщик должен предоставить информацию о своем финансовом и социальном положении, чтобы подтвердить факт снижения или отсутствия доходов для погашения кредита. Иначе заявление не будет рассмотрено.

После предоставления всех необходимых документов заемщиком банк или МФО приступают к рассмотрению его обращения. Ответа придется ждать в течение 15 календарных дней. Кредитор может как согласиться с предложенными изменениями, так и отказать заемщику с обоснованием причин, либо предоставить свои предложения по изменению условий кредита.

Но если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором или не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности, или заемщик не получил мотивированные обоснования, то в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Здесь обязательно нужно приложить к своему заявлению доказательства обращения в кредитную организацию.

Тогда на основании заявления заемщика АРРФР инициируется документальная проверка в отношении банка или МФО.

Мнение экспертов: что делать, если я больше не могу платить по кредиту?

По словам финансиста и автора учебников по финансовой грамотности Талгата Игликова, в случае если заемщик по какой-то причине не может выплачивать кредит, он может рассчитывать на отсрочку до 12 месяцев. Но причина для этого должна быть весьма серьезная: например, болезнь, потеря работы.

Отсрочка может быть предоставлена на усмотрение банка, к примеру, на 3, 5 или 6 месяцев по уплате основного долга и вознаграждения. Однако нужно учитывать, что эта отсрочка будет добавлена к сроку кредита. Так как, согласно постановлению Нацбанка РК, платеж после отсрочки не должен превышать текущий платеж.

Для этого также необходимо обратиться в банк с письменным заявлением и приложить все документы, подтверждающие, что заемщик не может оплачивать текущие платежи.

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина отмечает, что очень важно вовремя уведомить банк о возникшей ситуации.

"Некоторые банки предлагают программы реструктуризации или временного освобождения от платежей. В некоторых случаях можно попросить отсрочку платежей. Однако это требует согласования с банком и может быть временным решением". Венера Жаналина

Есть и другие варианты. Например, использовать страховку. Если у заемщика есть страховка на случай потери работы или здоровья, она может помочь покрывать платежи в некоторых ситуациях. Страховые компании предлагают страхование от таких рисков. Однако эксперт считает, что этот метод можно использовать только как превентивную меру.



Мнение эксперта: что делать, если я не успеваю оплатить кредит вовремя?

Как и в предыдущем случае, нужно заблаговременно уведомить банк или МФО об опоздании с платежами. Это может помочь избежать начисления пени и штрафов, так как банк увидит готовность заемщика разрешить ситуацию, говорит Венера Жаналина. С банком можно договориться о выплате задолженности на более длительный срок.

Один из вариантов решения при проблемах с выплатой кредита – рефинансирование. Заемщик может попробовать переоформить кредит в другом банке с более выгодными условиями.

Но заемщик также должен принять во внимание, что банк может отказать клиенту в отсрочке, если у него нет возможности погасить долг в будущем. Еще одна причина для отказа со стороны финансовой организации – недостаточная документация, предоставленная заемщиком.

"Если не предоставить подтверждающие документы о сложной жизненной ситуации, банк может отказать в отсрочке". Венера Жаналина

Чего не следует делать при проблемах с погашением кредита?

Эксперты советуют не игнорировать сложности с выплатой, так как это может привести к нарастанию долга и штрафов.

"Не рекомендуется брать новый кредит для погашения старого, так как это может усугубить ситуацию. Важно поддерживать открытую коммуникацию с банком и искать решения вместе". Венера Жаналина

По закону, если заемщик не обратился в кредитную организацию, то кредитор вправе снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат и т.д.

Долг также может быть передан на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству. В худшем для заемщика случае кредитор может обратиться в суд для принудительного взыскания.

Чтобы всего этого избежать, необходимо лишь заранее обратиться в банк и сообщить о своей проблеме. Это гораздо разумнее, чем прятаться от банков и МФО, и лишиться возможности полноценно пользоваться финансовыми услугами.