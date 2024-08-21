"Не могу платить ипотеку": что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру

Когда человек берет ипотеку, он, разумеется, выбирает самый комфортный для себя ежемесячный платеж. Однако за долгий срок кредита может случиться всякое: потеря работы, дохода, здоровья вплоть до нетрудоспособности. Что же делать в таких неприятных случаях – рассказывает Zakon.kz.

Прежде всего отметим, что с 2021 года, согласно изменениям в законодательстве РК, заемщики, имеющие просроченную задолженность, могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов напрямую с кредиторами. Поэтому главное правило очень простое.

Никогда не теряйте связь со своим банком. Первым о ваших проблемах должен узнать банк!

Если у вас возникли проблемы с оплатой ипотеки, нужно попытаться провести реструктуризацию кредита.

Для этого заемщик должен в течение 30 дней после банковского уведомления о просрочке платежа обратиться в банк с заявлением о реструктуризации займа.

В заявлении нужно указать причину просрочки и варианты, которые предлагает заемщик для решения этой проблемы, советует юрист Анна Сегизбаева.

"На самом деле банку невыгодно, чтобы люди не платили по кредитам, и очень часто банк идет навстречу заявителю". Анна Сегизбаева

В каких же случаях банк может пойти навстречу клиенту и реструктуризировать кредит? Вот несколько причин:

закрытие предприятия, где работал заемщик. Здесь банк может принять во внимание, что увольнение произошло не по вине клиента, и пойти на уступки;

тяжелая болезнь заемщика или его близких родственников. Здесь главное – доказать, что лечение проводится не на бесплатной основе;

форс-мажор. Он может наступить в случае потери имущества – кражи, пожара и т.д. Поэтому при оформлении ипотеки нужно убедиться, что жилье страхуется. Тогда страховые выплаты пойдут в счет погашения кредита и восстановления жилища.

Важно помнить, что способ реструктуризации выбирает заемщик, а банк может либо согласиться с его решением, либо отказать с указанием причин, либо предложить свой вариант.

Вариантами реструктуризации служат:

увеличение срока займа и уменьшение ежемесячного платежа;

пролонгация ипотечного кредита;

изменение схемы выплат;

списание банком части долга или суммы процентов.

"В любом случае при попытке реструктуризации долга лучше всего обратиться к помощи юриста или финансового консультанта". Анна Сегизбаева

Что дальше? Дальше банк обязан в течение 15 дней предоставить ответ на заявление заемщика.

И, если ответ положительный, то составляется дополнительное соглашение о реструктуризации.

При этом важно помнить следующие правила:

при реструктуризации не составляется новый кредитный договор;

правки вносятся в виде изменений к действующему документу в течение 15-ти последующих дней;

далее с обозначенной договором даты меняется порядок погашения задолженности;

клиенту предоставляется альтернативный график выплат, в соответствии с которым он оплачивает платежи.

После изменения условий договора важно вовремя вносить деньги и не допускать просрочек. Если заемщик не сможет погашать ипотеку по новой схеме, банк, скорее всего, больше не пойдет ему на уступки.

Что делать, если банк отказал в реструктуризации? Опять же – обратиться к юристу, финансовому консультанту или в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). И если дело дойдет до суда, с помощью специалистов доказать, что вы действительно попали в затруднительное положение, и ваше финансовое состояние ухудшилось.

Есть еще один вариант спасти ипотеку, но он более обременительный. Это рефинансирование ипотеки. Для этого придется оформить второй залоговый или беззалоговый кредит (в этом или в другом банке). Но здесь нужно понимать, что рефинансирование – это новая сделка и придется оплатить все комиссии и платежи, предусмотренные условиями программы.

Ранее мы рассказали, при каких условиях ипотечные кредиты в Казахстане могут стать дешевле, каким категориям граждан должна быть доступна льготная ипотека.