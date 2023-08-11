Смена направления произошла: кто в Казахстане заплатит за зеленую экономику

Минэкологии внесло проект изменений в Концепцию по переходу РК к "зеленой экономике". Несут ли эти изменения какую-то нагрузку для потребителя и кто в итоге заплатит за "зеленую экономику", выяснял Zakon.kz.

Казахстан не является лидером по количеству выбросов в атмосферу, тем не менее Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) на днях внесло проект изменений в Концепцию по переходу РК к "зеленой" экономике, принятую в 2013 году. Тем не менее уже сейчас мнения экспертов разделились. Казахстанские политологи пока лишь фиксируют, что формулировки в тексте достаточно размыты и осторожны.

Экологи, несмотря ни на что, все же приветствуют изменения в Концепцию по переходу РК к "зеленой экономике", утверждая, что они давно уже назрели. А вот экономисты отмечают, что вместе с изменениями будут увеличены тарифы, а значит, и нагрузка на потребителей.

Требования времени?

Согласно данным исследовательского центра Enerdata, мировая экономика возобновила рост, поднявшись на +3,2%, в результате чего выбросы CO2 вновь увеличились почти на 2%. Мир фактически вернулся к доковидным тенденциям.

Если посмотреть дальше, то согласно оценкам Международного Энергетического Агентства, уже к 2040 году вместе с глобальным спросом на электроэнергию (+ 37%) растет потребление нефти, гази, угля и низкоуглеродных источников.

Проблем с нехваткой ресурсов не будет, но остановить рост выбросов углекислого газа (CO2) в энергетической сфере не удастся, и их рост составит одну пятую от сегодняшнего уровня.

Фото: Global Energy & CO2 Data

В проекте изменений в Концепцию по переходу к "зеленой" экономике, как отмечает политолог Данияр Ашимбаев, несмотря на размытость формулировок в целом, все же есть несколько цитат, на которые стоило бы обратить внимание:

Средний уровень энергопотребления в секторе зданий составляет около 270 кВтч/м2, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Европе (100-120 кВтч/м2), а также значительно превышает энергопотребление в соседней России (210 кВт*ч/м2). Как показали пилотные проекты, поддержанные различными международными организациями в Казахстане, в жилищном секторе можно добиться 30-40%-ной экономии энергии, реализуя мероприятия по энергосбережению с приемлемыми затратами.

Недополученная прибыль энергетических компаний ведет к снижению их инвестиционных возможностей и дальнейшему износу капитала.

Экономический ущерб из-за загрязнения воздуха в жилых домах оценивается примерно в 250 миллионов долларов США, а издержки от загрязнения воздуха из частного транспорта составили до 1,66 миллиарда долларов США, что суммарно составило порядка 1% от ВВП страны в 2019-2020 годах.

Мировое сообщество ожидает от Казахстана успешного выполнения международных обязательств по смягчению последствий изменения климата, а также прогресса в достижении ЦУР и прочее.

Учитывая данные выдержки и прогноз мировых аналитических групп, очевидно намерение мирового сообщества, стремящегося как можно скорее направить развивающиеся страны к переходу на дорогие зеленые технологии. Однако, несмотря на то, что ряд формулировок действительно довольно размыты и здесь можно предполагать многое, в целом смысл вполне понятен.

Мнение эколога: пришло время для реальных шагов

Экологи, несмотря ни на что, все же приветствуют данные изменения в документ и говорят о том, что они необходимы.

Эколог Азаматхан Амиртай считает, что изменение Концепции, вышедшей в 2013 году, является обязательным, потому что тогда в ней был определен общепринятый, даже философский подход.

А сегодня пришло время реализовать принципы "зеленой" экономики, этого требует реальность.

"В 2016 году Казахстан подписал и ратифицировал Парижское соглашение, по которому взял на себя обязанности по снижению выброса углерода. В феврале 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал стратегию низкоуглеродной нейтральности. И уже сегодня мы должны принять конкретные меры. К примеру, сегодня выбросы СО2 составляют 364 млн тонн, из них 180 млн тонн – это предприятия страны, оставшиеся 184 млн тонн – от ЖКХ, автотранспорта и жилых домов. И каждый гражданин должен быть ответственным в защите природы". Азаматхан Амиртай

Эксперт считает, что переходить к "зеленой" экономике нашей стране необходимо и нужно принимать реальные меры. Сегодня есть регионы с высоким тарифом, к примеру, в Алматы за вывоз и утилизацию ТБО платят 625 тенге с человека, практически как в Европе. А в Таразе за эти же услуги – 130 тенге.

"Считаю, что государство должно сделать единый тариф для всех областей страны. Уже сегодня мы должны заложить фундамент по сохранению окружающей среды". Азаматхан Амиртай

На каких данных, и по какой методике и как вели расчет в министерстве при выведении экономического ущерба в жилых домах эколог затруднился ответить. Но он уверен, что в реальности эти цифры в несколько раз больше.

"Ранее проведенные нами расчеты по международной методике показывали ущерб в несколько млрд долларов, который наносил транспорт, ЖКХ и жилые дома. Если казахстанцы наносят больший ущерб экологии, за это нужно платить. И это нормально и приведет к ответственности каждого предприятия, субъекта бизнеса и гражданина. Сейчас предпринимаются правильные шаги". Азаматхан Амиртай

Мнение экономиста: банкет за счет потребителя

Противоположное мнение по этому поводу высказал экономист Марат Абурахманов. Он считает, что внесение изменений в Концепцию по переходу РК к "зеленой" экономике несет нагрузку на потребителя.

"С 2013 года нагрузка на предприятия по оплате загрязнения окружающей среды сильно выросла. Что касается ставок оплаты за эмиссии в окружающую среду, то сейчас они привязаны к минимальному расчетному показателю (МРП), который растет ежегодно. Считаю, что экономический ущерб в жилых домах был выделен методом косвенных расчетов". Марат Абурахманов

Эксперт предполагает, что вместе с внесением поправок в Концепцию планируется и поднятие этих плат как для граждан, так и для бизнеса.