В Казахстане разработали план мероприятий по переходу к "зеленой экономике"
План включает комплекс мероприятий по водным ресурсам, сельскому хозяйству, энергосбережению и повышению энергоэффективности, электроэнергетике, снижению загрязнения воздуха, управлению отходами, сохранению и эффективному управлению экосистемами, лесным ресурсам, животному миру, рыбным ресурсам, формированию экологической культуры населения и бизнеса.
Всего документ предусматривает 109 различных мероприятий. Среди них:
- Государственный мониторинг качества воды водных объектов республики.
- Внедрение предприятиями оборотного водоснабжения.
- Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.
- Организация учета сельскохозяйственных земель, сертифицированных для производства органической продукции.
- Создание национального банка семян.
- Посадка саксаула на высохшем дне Аральского моря.
- Проведение мероприятий по обводнению пастбищ.
- Обеспечение мониторинга энергопотребления крупными предприятиями.
- Проведение модернизации тепловых сетей.
- Модернизация уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий.
- Осуществление установки новых и модернизации существующих котлов на электрических станциях.
- Ввод в эксплуатацию новых энергоэффективных заданий класса А и В.
- Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры для электромобилей.
- Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов возобновляемых источников энергии.
- Развитие альтернативных источников электроэнергетики.
- Экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах.
- Перевод ТЭЦ с угля на газ во всех крупных городах газифицированных областей в случае его доступности по объемам и цене.
- Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников в крупных городах по 12 промышленным предприятиям
- Создание и внедрение информационной системы "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан".
- Перевод городского гражданского транспорта на электричество (приоритетные города Алматы, Астана, Караганда, Шымкент
- Установка автоматизированных систем мониторинга выбросов на крупных промышленных предприятиях и ряд других.
Как поясняется, принятие проекта позволит утвердить до 2030 года цели, задачи, индикаторы и мероприятия по переходу РК "зеленой экономике" по девяти секторам экономики.
"Переход к "зеленой экономике" является основным путем активного достижения ЦУР, выполнения обязательств Казахстана в рамках Парижского соглашения и создания условий для вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира, обеспечивая экономическую и экологическую устойчивость, справедливое и процветающее общество, чистую и здоровую окружающую среду", - говорится в документе.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 декабря.