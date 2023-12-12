В Казахстане разработали план мероприятий по переходу к "зеленой экономике"

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект постановления правительства РК "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", сообщает Zakon.kz.

План включает комплекс мероприятий по водным ресурсам, сельскому хозяйству, энергосбережению и повышению энергоэффективности, электроэнергетике, снижению загрязнения воздуха, управлению отходами, сохранению и эффективному управлению экосистемами, лесным ресурсам, животному миру, рыбным ресурсам, формированию экологической культуры населения и бизнеса.

Всего документ предусматривает 109 различных мероприятий. Среди них:

Государственный мониторинг качества воды водных объектов республики. Внедрение предприятиями оборотного водоснабжения. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. Организация учета сельскохозяйственных земель, сертифицированных для производства органической продукции. Создание национального банка семян. Посадка саксаула на высохшем дне Аральского моря. Проведение мероприятий по обводнению пастбищ. Обеспечение мониторинга энергопотребления крупными предприятиями. Проведение модернизации тепловых сетей. Модернизация уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий. Осуществление установки новых и модернизации существующих котлов на электрических станциях. Ввод в эксплуатацию новых энергоэффективных заданий класса А и В. Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры для электромобилей. Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов возобновляемых источников энергии. Развитие альтернативных источников электроэнергетики. Экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах. Перевод ТЭЦ с угля на газ во всех крупных городах газифицированных областей в случае его доступности по объемам и цене. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников в крупных городах по 12 промышленным предприятиям Создание и внедрение информационной системы "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан". Перевод городского гражданского транспорта на электричество (приоритетные города Алматы, Астана, Караганда, Шымкент Установка автоматизированных систем мониторинга выбросов на крупных промышленных предприятиях и ряд других.

Как поясняется, принятие проекта позволит утвердить до 2030 года цели, задачи, индикаторы и мероприятия по переходу РК "зеленой экономике" по девяти секторам экономики.

"Переход к "зеленой экономике" является основным путем активного достижения ЦУР, выполнения обязательств Казахстана в рамках Парижского соглашения и создания условий для вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира, обеспечивая экономическую и экологическую устойчивость, справедливое и процветающее общество, чистую и здоровую окружающую среду", - говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 декабря.