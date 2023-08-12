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Цены на криптовалюты в долларах США на 12 августа

криптовалюты Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 29 427,3 $; изменения за 24 часа: +0,15%.

Ethereum (ETH): 1 851,05 $; изменения за 24 часа: +0,14%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 240,90 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

USD Coin (USDC): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Dogecoin (DOGE): 0,076997 $; изменения за 24 часа: +2,01%.

Binance USD (BUSD): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

По состоянию на 12 августа 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.81 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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