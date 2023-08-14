Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11:25 14 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,81 тенге, евро – 489,28 тенге, рубля – 4,53 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,47 тенге, продажи – 4,61 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,7 тенге тенге, продажи – 450,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,41 тенге, продажи – 4,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,45 тенге, продажи – 4,55 тенге. Читайте также Цены на популярные криптовалюты на 13 августа Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 августа Цены на криптовалюты в долларах США на 12 августа

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