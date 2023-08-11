Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11:00 11 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,03 тенге, евро – 490,38 тенге, рубля – 4,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444,9 тенге, продажи – 448,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488,8 тенге, продажи – 494,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,54 тенге, продажи – 4,67 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге тенге, продажи – 448,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 493 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,57 тенге, продажи – 4,77 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 489,80 тенге, продажи – 492,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,59 тенге, продажи – 4,63 тенге. Читайте также Уступка депозитов в Отбасы банке станет доступна только родственникам Цены на какие продукты сильнее всего беспокоят казахстанцев Индекс KASE: акции КазМунайГаза, Kaspi, Казахтелекома стали лидерами на фондовом рынке

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