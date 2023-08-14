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Сколько казахстанцев передали 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям

Сколько казахстанцев передали 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям Фото: Zakon.kz
С 1 июля 2023 года вкладчики АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) могут передавать управляющим инвестиционным портфелем (УИП) до 50% своих накоплений за счет обязательных видов взносов без учета порога достаточности. Об этом напомнили в пресс-службе фонда, сообщает Zakon.kz.

В ЕНПФ отметили, что "накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, можно передать УИП в полном объеме".

"За июль этим правом воспользовались 583 казахстанца, переведя управляющим портфелем более 820 млн тенге. При этом ЕНПФ исполнил свыше 740 заявлений на перевод", – говорится в сообщении 14 августа 2023 года.

По данным фонда, УИПам за весь период переведено 9,8 млрд тенге.

"ЕНПФ исполнено 6738 заявлений от 3972 заявителей", – резюмируется в сообщении.

Право по передаче с 1 июля 2023 года до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору вкладчикам ЕНПФ предоставляется в рамках Социального кодекса.

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