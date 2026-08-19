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Финансы

До 100% пенсионных накоплений: что изменится для казахстанцев с 7 сентября 2026 года

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 17:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 19 августа 2026 года, в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, что в Казахстане с сентября заработают новые правила по передаче обязательных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП), сообщает Zakon.kz.

Кто имеет право воспользоваться законодательными изменениями?

Сейчас вкладчики могут передать УИП до 50% своих накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и до 100% добровольных пенсионных взносов.

"С 7 сентября 2026 года возможности вкладчиков по передаче обязательных накоплений УИП расширятся до 100%".Пресс-служба ЕНПФ

Чтобы перевести пенсионные накопления в доверительное управление УИП, вкладчику нужно:

  1. Выбрать УИП из реестра допущенных к управлению пенсионным активами.
  2. Подать заявление по определенной форме. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz, используя электронную цифровую подпись, либо в любом отделении ЕНПФ.
  3. Статус поданного заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление можно отслеживать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ в закладке "Мои заявления на выплаты/переводы/возврат ДПВ".
  4. Процессы подачи заявлений на перевод в УИП, а также их обработки в ЕНПФ полностью автоматизированы. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление УИП в сроки, установленные нормативно-правовыми актами.

Что могут предложить УИП?

С 1 июля 2023 года вкладчики получили право переводить частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) до 50% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных накоплений (ОППВ) и до 100% добровольных пенсионных взносов (ДПВ) без учета порога минимальной достаточности, а также перевести всю сумму накоплений по ОПВ и/или ОППВ, если заключен договор пенсионного аннуитета со страховой компанией. С 7 сентября 2026 года возможности вкладчиков по передаче обязательных накоплений УИП расширятся до 100%.

"Перевод до 100% пенсионных накоплений в управление УИП открывает перед вкладчиками возможности для долгосрочного приумножения капитала с учетом собственных предпочтений на основе изучения показателей и стратегий УИП".Пресс-служба ЕНПФ

Какие компании могут быть допущены к управлению пенсионными активами?

К управлению пенсионными активами, вне зависимости от стратегии, допускаются только те УИП, которые вносятся в реестр Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, допущенные к управлению пенсионными активами.

АРРФР разработаны особые требования к УИП:

  • они обладают лицензией на управление инвестиционным портфелем,
  • успешным опытом работы на рынке и управления активами клиентов,
  • положительными результатами финансово-хозяйственной деятельности по итогам последних нескольких лет,
  • достаточным размером собственного капитала для покрытия убытков, связанных с инвестированием пенсионных активов.

Кроме того, УИП должны заключить с ЕНПФ договор о доверительном управлении пенсионными активами, а также иметь трехсторонний кастодиальный договор с ЕНПФ и банком-кастодианом.

В настоящее время к управлению допущены шесть компаний, в числе которых: АО "Alatau City Invest", АО "BCC Invest", АО "Halyk Finance" и АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Tansar Capital" и АО "Halyk Global Markets" (АО "Halyk Global Markets" 30 декабря 2025 года уведомил ЕНПФ о расторжении с 1 января 2027 года договора по инициативе данного УИП, в связи с чем ЕНПФ с 1 января 2026 года не принимает новые заявления вкладчиков о переводе пенсионных активов в его управление).

При исключении компании из реестра накопления вкладчиков возвращаются под управление Национального банка Казахстана (НБК).

Как выбрать, какой компании доверить управление своими пенсионными накоплениями?

Прежде, чем принять решение о переводе пенсионных накоплений в доверительное управление, в ЕНПФ вкладчикам рекомендуют внимательно ознакомиться с действующим перечнем УИП на рынке, изучить их инвестиционные декларации на сайте ЕНПФ.

Необходимо проанализировать финансовые показатели УИП, а также информацию о применении в отношении УИП административных мер, санкций и мер воздействия со стороны АРРФР (при их наличии).

На портале invest.enpf.kz можно сравнить различные критические показатели результативности деятельности УИП. В личном кабинете вкладчик может в том числе:

  • проверить доступную сумму для передачи/возврата в/из УИП/НБ РК;
  • ознакомиться с правилами и условиями подачи заявления о выборе (об изменении) УИП или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБ РК;
  • подать заявление о выборе (об изменении) УИП или на возврат в НБ РК и отслеживать его статус;
  • получить другие доступные пенсионные услуги.

Адаптированы ли базы данных ЕНПФ для перевода больших сумм накоплений?

В пресс-службе отметили, что фонд уже имеет большой опыт работы по интеграции своих систем в рамках различных государственных программ. Соответственно, информационные системы ЕНПФ позволяют вести учет всех данных в процессе взаимодействия с УИП.

При этом ЕНПФ остается общим учетным и информационным центром для всех вкладчиков, оператором их индивидуальных пенсионных счетов вне зависимости от того, кто управляет активами (НБРК и/или УИП по выбору вкладчика).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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