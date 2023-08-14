Тенге снизился в начале торгов в понедельник

Курс национальной валюты снизился до 449 тенге за доллар в начале утренних торгов в понедельник, сообщает Zakon.kz

C утра понедельника на валютном рынке KASE формируется умеренно негативный внешний фон: цены на нефть демонстрируют снижение, азиатские фондовые индексы падают, говорится в информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Ожидается, что предстоящий старт квартального налогового периода в Казахстане ближе к концу недели будет сглаживать внешнюю нестабильность.

В АФК сообщили, что на сегодняшней сессии пара USDKZT торговалась на уровне 449 тенге за доллар.

"Покупатели инвалюты немного активизировались на KASE в пятницу на фоне глобального укрепления индекса доллара +0,3% в пятницу и продолжающегося ухудшения аппетита к риску. Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга и наблюдаемого увеличения импорта товаров +38,8% за январь-май текущего года". АФК

В ассоциации добавили, что цена нефти Brent в пятницу выросла на 0,5% – до уровня 86,8 доллара за баррель, но к настоящему моменту снижается до 86.

"Ключевую поддержку рынку оказывают меры ОПЕК+ по сокращению предложения сырья на рынок, тогда как спрос на сырьё продолжил расти. В июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки. Между тем на открытии сегодняшних азиатских торгов давление на котировки оказывают опасения по дальнейшему замедлению экономики КНР". АФК

Ранее, эксперты комментировали насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему.