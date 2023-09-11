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Курс доллара снизился на три тенге на торгах 11 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,88 тенге, снизившись сразу на 3,05 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 63,58 тенге (+0,15).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 499,07 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-465 тенге, евро – по 495-499 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,32%, до 90,36 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,58%, до 87 долларов за баррель.

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