Жертва финансовой пирамиды: что делать и как вернуть свои деньги

В последнее время в РК участились случаи финансового мошенничества, по фактам которых проходят громкие судебные процессы. Но в редакцию Zakon.kz продолжают поступать вопросы от пострадавших жертв финпирамид. Их интересует, что делать и как вернуть свои деньги.

Финансовые пирамиды представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального поведения в сфере финансовых инвестиций. Их распространение фактически влечет за собой повышенную социально-общественную опасность, поскольку подрывает финансовое положение рядовых граждан.

Согласно данным Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), установленный ущерб по оконченным делам организаторов финансовых пирамид в текущем году:

составил 2,7 млрд тенге,

обеспечено возмещение на 2,6 млрд тенге, из которых добровольно погашено 149,5 млн,

наложен арест на имущество на сумму 2,5 млрд тенге.

Что нужно делать в первую очередь, когда обнаружили финпирамиду

По словам начальника отдела информационной политики Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрия Акмаева, как только у вкладчика возникли подозрения, необходимо в первую очередь обратиться в правоохранительные органы.

"Чем быстрее вы обратитесь правоохранительные органы, тем больше шансов на возврат средств. Это необходимо сделать в первую очередь, потому что организация финансовых пирамид и финансового мошенничества – это уголовно наказуемое преступление, которое расследуют полиция, Генеральная прокуратура и АФМ. Во вторую очередь предупреждаем всех своих знакомых, чтобы ни в коем случае туда деньги не вкладывали". Дмитрий Акмаев, АРРФР

Несмотря на то, что условия бывают самые разные, обычно возврат средств происходит в порядке поступления заявлений от пострадавших. Кто первый пришел, у того больше шансов забрать свои деньги, чем у тех, кто пришел в конце.

"Обычно финансовые пирамиды, когда организуются, они делают таким образом – регистрируется юридическое лицо с минимальным капиталом, офис арендуется, сотрудники сидят не в штате, а на каком-нибудь договоре по оказанию услуг. Соответственно, имущества у компании якобы нет. Все поступающие деньги они стараются сразу же вывести". Дмитрий Акмаев, АРРФР

Соответственно, раз имущества у компании нет, то отвечают, как правило, имуществом те лица, которые являются организаторами, и лишь в том случае, если их поймали и осудили. Итак, если вовремя обратиться в правоохранительные органы, то по словам эксперта АРРФР, есть шанс, что какую-то часть средств или все средства они не успеют вывести из страны и тогда больше гарантий, что средства пострадавшим вкладчикам будут возвращены.

"Как правило, при своевременной ликвидации ФП по делам арестовывается имущество и счета организаторов. Решение о возмещении ущерба пострадавшим за счет его реализации принимается судом. У организаторов ФП имеется также возможность вернуть деньги вкладчиков в ходе расследования". АФМ

Как обстоят дела с наказанием самих организаторов таких пирамид

По данным АФМ, в 2023 году зарегистрировано 49 уголовных правонарушений в отношении 28 финпирамид. Окончено 50 дел в отношении 15 проектов. По уголовным делам с 2021 года состоялись 25 приговоров, осуждено 40 лиц.

Как показывает практика, организаторы получают реальные сроки лишения свободы (от 5 до 6 лет) с конфискацией имущества.

"Сегодня точно каждый организатор финпирамиды, попавший в поле нашего зрения, не уйдет от ответственности". АФМ

Если организаторы финпирамиды находятся за рубежом

Как отмечают эксперты АФМ, в практике встречаются случаи связи между финпирамидами, ведущими свою преступную деятельность в различных юрисдикциях евразийского региона, с так называемыми транснациональными финпирамидами.

Используемые организаторами способы сбора средств с членов пирамиды фактически не имеют принципиальных различий с точки зрения места проживания члена и обслуживающего его банка.

И вот тут спецорганами принимаются всевозможные меры. Однако и вариантов развития здесь тоже немало:

Первое, это запросы об оказании правовой помощи.

В зарубежные страны, где находятся организаторы, на основании ратифицированных международных соглашений направляются международные следственные поручения для их отработки.

Имеется возможность запрашивать экстрадицию преступников, если таковая предусмотрена законодательством.

Второе. Создание совместных следственных групп.

В октябре 2015 года подписано Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ. Благодаря ему по трансграничным преступлениям предоставляется возможность создавать совместные следственные группы для их раскрытия и установления виновных лиц.

Третье. В августе 2022 года на площадке Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ инициировано создание Рабочей подгруппы по противодействию финансовым пирамидам.

Проработаны механизмы взаимодействия, подписан План работы на 2023 год. Они включают обмен операционными сведениями об организациях и физлицах, участвующих в создании и управлении финпирамидами для выявления общих для региона угроз. Собранные данные также будут использоваться странами для более детального анализа и применения мер реагирования на национальном уровне, в том числе оперативное блокировке интернет-сайтов и аккаунтов трансграничных финпирамид.

Учите финграмоту или люди сами хотят быть жертвой

По информации АФМ результаты по возмещению ущерба жертвам финансовых пирамид – есть, но есть также и нюансы.

"Как правило, каждая пирамида переживает четыре жизненные стадии. Это старт, рост, кризис и крах. Практика показывает, что после краха пирамиды удается вернуть не более 10-15% от собранной на тот момент суммы. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше вероятность возможного возврата вложенных в нее денег". АФМ

В агентстве считают, что казахстанцам следует повышать свой уровень финансовой грамотности и ко всем предложениям пассивного заработка относиться крайне осторожно, особенно в сети интернет.

Однако казахстанцы все еще попадают в ловушки мошенников, надеясь быстро и много заработать. Пережитый негативный опыт с финпирамидами, вызвавшими широкий общественный резонанс, не оказал должного эффекта.

С 2020 года ущерб по оконченным делам вырос с 69,2 млн до 5,7 млрд тенге в 2022 году.

АФМ реализуется специальный проект, где в качестве КРI определены сокращение "жизненного цикла финпирамиды" и "количества их вкладчиков".

Мошенники искусно манипулируют доверчивостью и желанием людей разбогатеть быстро и легко, вводя их в заблуждение. Что нужно помнить гражданам?

Во-первых, не нужно соблазняться на большую прибыль. Необходимо учитывать, что она будет формироваться за счет привлечения новых участников, и когда пирамида рухнет дивиденды прекратятся.

Во-вторых, при вступлении в подобные проекты следует проверять компанию на предмет наличия лицензии на привлечение финансовых средств. Это можно сделать на официальном ресурсе АРРФР и МФЦА.

В-третьих, вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств. Поэтому не поддавайтесь, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги.

В-четвертых, если вы попали в финансовую пирамиду и хотите забрать свои средства, то незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы по месту совершения преступления.

Среди жертв пирамид бывает много людей, потерявших небольшие суммы. Большинство из них смиряются с потерей денег. А мошенники продолжают обманывать людей.

"Не молчите, действуйте. Важный момент в борьбе с мошенничеством – предать дело огласке. В Казахстане за создание и руководство финансовой пирамидой статьей 217 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность. Статьей 217-1 предусмотрена ответственность за рекламу деятельности финансовой пирамиды. Статьей 150 Кодекса "Об административных правонарушениях" за распространение рекламы финпирамиды предусмотрена адмответственность". АФМ

Как распознать финпирамиду

Для того, чтобы не потерять свои кровно заработанные средства, лучше вообще не вкладываться в финансовые пирамиды, чем потом обращаться в правоохранительные органы. На самом деле, как отмечают специалисты, распознать финансовую пирамиду достаточно легко.

"Первый признак финансовой пирамиды и вообще любой финансовой организации, которая имеет мошеннические признаки – это отсутствие лицензии финрегулятора на осуществление финансовой деятельности. Такую лицензию имеют абсолютно все участники – МФО, брокеры, страховые компании, банки". Дмитрий Акмаев, АРРФР

К слову, прием депозитов и аккумуляция средств в Казахстане доступна только банкам. МФО, к примеру, имеют право только на выдачу кредитов и микро кредитов. Если это компания, которая осуществляет брокерскую деятельность и торгует ценными бумагами, то у нее есть брокерская лицензия. Если таких лицензий у компании нет, то это первый признак того, что с ней лучше никаких дел не иметь.

Еще одним важным признаком и особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Как отмечают в АФМ, порой "лжефинансовые" организации предлагают прибыль до 300% годовых, при том, что предельная ставка вознаграждений, установленной Комитетом по денежно-кредитной политике – 16% годовых.

Отличительный признак финпирамиды от сетевого маркетинга – это необходимость привлечения новых вкладчиков и их денег, за счет которых предыдущие получают дивиденды. В сетевом маркетинге, чтобы приобрести какую-либо продукцию, не обязательно быть вкладчиком компании, достаточно ее купить у любого менеджера.

Впрочем, есть все же фирмы, которые не сообщают прямо о том, что нужно просто принести деньги и забрать прибыль – в большинстве случаев это всевозможные образовательные курсы, продажа товаров и пр.

В АФМ отмечают, что организаторы таких пирамид прикрываются реализацией какого-либо продукта (ювелирные изделия, косметика, товары по уходу за телом) либо предоставлением образовательных курсов. Как правило, все разговоры ведутся лишь к обучению людей как завлечь новых вкладчиков и их деньги.

На сегодня можно выделить еще несколько основных завуалированных видов финансовых пирамид, действующих у нас в республике.

Первое. Финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива ипотечному кредиту – потребительские кооперативы.

Такие структуры, как правило, создаются под видом потребительских кооперативов и рассчитаны на заемщиков, которым отказали другие финансовые учреждения.

Клиентам предлагаются различные программы, в т.ч. на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и т.п. Обычно по таким займам проценты отсутствуют. При этом привлечение денежных средств от населения осуществляется в виде первоначальных взносов по оплате займов, составляющих в среднем от 5 до 20% от общей суммы, а также ежемесячных паевых взносов.

Схема таких кооперативов стандартная: условно 10 членов кооператива обеспечивают покупку трех квартир, остальные семь членов ждут своей очереди, пока придут следующие.

Второе. Проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций и ломбардов.

Чаще всего организации привлекают денежные средства от населения в виде займов. Такие проекты могут существовать в виде виртуальных бирж, обеспечивающих взаимодействие лиц, желающих взять и выдать займы. Извлечение прибыли возможно только за счет взносов новых вкладчиков.

Третье. Членство в эксклюзивном клубе.

Такие клубы предлагают круизы, путевки, путешествия, обучения по созданию и продвижению бизнеса, маркетингу, основам инвестиций, копирайтинга, хиромантии, астрономии, улучшению душевного баланса, психологии, нумерологии, символов, магии и т.д. Участнику необходимо привлекать новых лиц и (или) вносить вступительный взнос в течение определенного срока в зависимости от программ.

Четвертое. Криптоплощадки.

Инвестиции в криптобиржи, развитие проектов, майнинг, покупка "успешной" криптовалюты (несуществующей либо не несущей ценности). Заработок формируется за счет классических схем деятельности ФП.

Пятое. Чат в мессенджере.

Данный способ привлечения в ФП осуществляется посредством создания чатов в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Принцип заключается в создании группы, для вступления в которую необходимо заплатить определенную сумму. После вступления необходимо дополнительно пригласить в группу определенное количество людей (чаще всего 2-4). За выполнение условий выдается вознаграждение в 200-400% от вложенной суммы. Количество приглашаемых участников не ограничено. Как правило, данный вид ФП ориентирован на заработок за счет вложения незначительных сумм.

Превентивные меры: не попадайтесь на уловки мошенников

Как сообщают эксперты АФМ, для оперативного реагирования на изменение рисков ОД внедряются современные IT-технологии, с помощью которых реализуется комплекс превентивных мер в отношении вновь создаваемых компаний с признаками финпирамид.

Осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Мониторятся новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты. При наличии признаков осуществления незаконной деятельности материалы направляются в Министерство информации и общественного развития для блокирования в системе "Кибернадзор". Выстроенный алгоритм позволил только за этот год внести на блокировку 8,1 тыс. сайтов и аккаунтов.

Тенденция распространения среди населения агитационных материалов, призывающих к участию в сомнительных проектах, на сегодняшний день стремительно растет. Это требует выработки новых подходов в работе.

В этой связи в январе т.г. запущен Telegram-бот. Он как раз таки предназначен для проверки сайтов и аккаунтов соцсетей на наличие признаков финансовой пирамиды. В ближайшее время, планируется внедрить проверку еще и по БИН компаний.

В качестве, источников информации будут использоваться сведения из системы "Кибернадзор", списки рисковых участников финансового рынка, а также проходящих по уголовным делам.

"Для этого мы используем накопленную информацию. Это сведения по уголовным делам, ранее заблокированным ссылкам, официальные Реестры финрегулятора и финцентра (АРРФР и МФЦА). На сегодня уже рассмотрено 5,3 тыс. заявок от граждан". АФМ

На портале Fingramota.kz есть список мошеннических компаний, где уже более 200 позиций. Это компании которые являются просто ТОО, они не имеют лицензию. И отношений с ними лучше не иметь, поскольку существует большой риск потерять средства.

В заключение следует отметить, что финансовые пирамиды существуют до тех пор, пока люди верят мошенникам и сами отдают им свои деньги.