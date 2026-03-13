Финансовая грамотность: что делать, если стал жертвой мошенников

Финансовая грамотность населения является наиболее эффективным методом борьбы с мошенничеством. О самых распространенных видах махинаций и о том, что делать, если уже стал заложником преступных схем, – в обзоре Zakon.kz.

Сегодня не только в Казахстане, но и во всем мире наблюдается стремительный рост случаев, когда обычные граждане становятся не просто жертвами мошеннических схем, но и их невольными участниками.

К этому, как правило, приводят излишняя доверчивость, вера в порядочность других людей, низкая финансовая грамотность, невнимательность, а также навязчивое желание быстро и без особого труда получить большие деньги.

Многие мечтают получить крупную сумму денег или огромное состояние в наследство от богатого родственника.

Тем не менее, стоит помнить, что "быстрые деньги", как правило, в большинстве случаев нелегальны, а значит, отвечать за них придется по всей строгости закона. Одно дело, когда человек становится жертвой мошенников и теряет личные сбережения, не нанося серьезный вред и ущерб окружающим, и совершенно другое, когда он – непосредственный участник нелегальных схем и операций.

При таких обстоятельствах лицо, невольно вовлеченное в аферу, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, автоматически классифицируется как соучастник преступления. При этом незнание закона не освобождает от ответственности.

Наиболее распространенные схемы

На фоне стремительной и повсеместной цифровизации, которая по факту упрощает нашу жизнь, параллельно прокачиваются и мошенники, методы и схемы которых становятся с каждым разом все более изощренными.

Наиболее распространенными видами мошенничества являются так называемое “дропперство”, удаленное оформление кредитов, фишинг, получение незаконного доступа к банковским счетам и вовлечение в финансовые пирамиды.

“Самый распространенный на сегодняшний день вид мошенничества – конечно, вовлечение в дропперство. На второе место я бы, наверное, поставила мошенничество, связанное с незаконным получением доступа к банковским счетам, в том числе через направление проверочных кодов. И на третьем – финансовые пирамиды. При этом, подчеркну, последний вид отличается наиболее крупным ущербом”, – сообщила адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Наталья Халимова.

Со слов спикера, дроппером называют лицо, которое предоставляет свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций, а само дропперство имеет более широкое понятие, поскольку статья 232-1 УК РК звучит именно как "незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег".

Само вовлечение в данную незаконную деятельность, по мнению специалиста, в основном осуществляется через отклик на размещенные в сети объявления о подработках и заработках. Больше всех на них откликаются студенты и безработные.

После установленного контакта по выставленному в сети объявлению людям, как правило, обещают легальный заработок и даже подписывают с ними трудовые договоры. Правда, только с помощью отсканированных документов и удаленно. Зачастую человек до конца уверен, что он работает официально, а его вид деятельности связан с криптовалютой. Самый убедительный довод, который используют мошенники: "мы работаем официально, платим налоги и у нас зарегистрировано ИП". Но это афера.

Далее банковские счета и карты обманутых используются для перевода больших объемов денежных средств, а их владельцам оставляют комиссию, что является в последующем основанием для обвинения в причастности к мошеннической деятельности.

Санкции статьи 232-1 УК РК предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы с конфискацией имущества.

Что делать и как себя защитить

Нужно понимать, что передача доступа к своей карте или онлайн-банкингу третьим лицам является незаконным и уголовно наказуемым деянием, поскольку через них, как правило, проводятся очень крупные суммы денег, полученные от преступных схем.

Для своей защиты от попадания в такие истории всегда нужно быть бдительным. Нельзя торопиться с решениями. Необходимо всегда подвергать сомнению любую информацию и досконально ее проверять.

Что делать, если человек все же стал соучастником дропперских схем?

В этом случае, по данным адвоката Алматинской областной коллегии Натальи Халимовой, законодательно предусмотрено освобождение от ответственности по статье 232-1 УК РК, но только в том случае, если лицо совершило уголовное правонарушение впервые, добровольно заявило о нем в правоохранительные органы и в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.

Тем не менее, даже при освобождении от уголовной ответственности такое лицо не освобождается от обязанности возместить имущественный вред. Потерпевшие имеют право требовать компенсацию причиненного ущерба через суд в порядке гражданского судопроизводства.

Следовательно, в подобных случаях для своей защиты нужно обратиться к адвокатам за консультацией и помощью и написать заявление в правоохранительные органы с повинной.

Если же мошенникам удалось получить контроль над банковскими счетами – обманным путем через СМС – и им удалось оформить кредит, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и подать заявление.

В заявлении нужно указать все имеющиеся сведения (номера телефонов, с которых поступали звонки и SMS), а после регистрации дела получить постановление следователя о признании вас потерпевшей стороной. Далее эти сведения необходимо предоставить в банк.

Как отмечают юристы, согласно действующему законодательству, получив постановление следователя, банк обязан приостановить начисление вознаграждения, пени и взысканий до завершения расследования и вступления в законную силу приговора суда о привлечении к ответственности виновных.

Превентивные меры государства

Государство в рамках борьбы с мошенничеством делает серьезную ставку на повышение финансовой грамотности населения.

Сегодня в процесс реализации программ, инициатив и проектов по повышению финансовой грамотности населения вовлечены практически все государственные органы страны, ряд неправительственных организаций, коммерческий сектор, банки, актив партии AMANAT, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Сегодня в стране созданы все необходимые условия для того, чтобы в режиме онлайн получить нужную информацию, а также бесплатную консультацию.

Сотрудники АРРФР и АФМ РК на постоянной основе не только вовлечены в процессы выявления новых мошеннических схем и непосредственную борьбу с ними, но и максимально активно проводят разъяснительную работу.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством меры, нужно понимать, что каждый гражданин тоже несет ответственность и сам в ответе за свои действия: бдительности и осторожности много не бывает.