Чем торгует Казахстан со странами ЦА: продаем ферросплавы и нефть, покупаем еду

Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии вырос на 1,9%. Экспорт и импорт Казахстана со странами Центральной Азии довольно широк. В годовом выражении доля импорта РК несколько снизилась, а вот экспорт увеличился сразу на 3,28%, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Бюро национальной статистики, товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за первое полугодие 2023 года составил 3 667,89 млн долларов, что на 68,37 миллиона, или на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 599,52 млн долларов). Объем экспорта увеличился на 81,81 млн долларов, или на 3,28% и составил 2 579,7 млн долларов против 2 497,19 млн долларов в январе – июне 2022 года.

Импорт немного снизился. Его объем за первое полугодие этого года уменьшился на 3,42 млн долларов (-0,32%) и составил 1 088,19 млн долларов против 1 091,61 млн долларов в январе – июне 2022-го.

Самым крупным торговым партнером Казахстана является Узбекистан. Удельный вес в общем объеме товарооборота составляет 3,3% (3,4% в первом полугодии 2022 года). За январь – июнь товарооборот между двумя странами вырос на 0,3% до 2 222,24 млн долларов против 2 215,56 млн долларов годом ранее. Объем экспорта за полугодие относительно аналогичного периода прошлого года несколько снизился с 1 653,24 до 1 603,6 млн долларов. Импорт вырос с 562,31 до 618,64 млн долларов.

Кыргызстан занимает второе место по объему торговли в ЦА. Товарооборот между странами вырос на 13,73% в годовом исчислении с 567,53 до 645,48 млн долларов. Объем экспорта за полугодие относительно аналогичного периода прошлого года вырос с 322,87 до 407,48 млн долларов. Импорт незначительно увеличился с 234,66 до 238 млн долларов.

Объем товарооборота с Таджикистаном стал меньше на 9,69% и составил 557,4 млн долларов против 617,22 млн долларов в прошлом году. Упал импорт с 255,13 до 170,23 млн долларов. При этом вырос экспорт РК в эту страну с 362,09 до 387,17 млн долларов.

Резко вырос товарооборот с Туркменистаном – сразу на 21,87% с 199,21 до 242,77 млн долларов. Увеличились объемы как экспорта, так и импорта. Поставки из нашей страны выросли с 159,69 до 181,45 млн долларов, а объемы ввезенной продукции возросли с 39,52 млн долларов в январе – июне 2022 года до 61,31 млн долларов за первое полугодие 2023-го.

Экспорт: что у нас покупают больше всего?

В страны Центральной Азии поставляется продовольствие, удобрения, продукция неорганической химии, руды, изделия из черных металлов, нефть, нефтепродукты, бензин, мазут, стройматериалы, сантехника, пластиковые трубы, песок, асбест, цемент, гипс, известь, машины и другое.

Таджикистан закупил почти 66,5 тыс. тонн прутков из железа и стали на сумму 39,27 млн долларов. Узбекистан той же продукции почти 48,9 тыс. тонн на 29,11 млн долларов. Туркменистан 19,9 тыс. тонн на 12,73 млн долларов. Кыргызстан закупил более 4,1 тыс. тонн прутков на сумму 2,59 млн долларов.

В то же время ферросплавов Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан вместе взятые приобрели всего чуть более 4,1 тыс. тонн на сумму около 6 млн долларов.

Спросом пользуется масложировая продукция. Узбекистан закупил ее почти 67,8 тыс. тонн на 62 млн долларов. Таджикистан – 32,1 тыс. тонн на 27,77 млн долларов. Кыргызстан – 6,1 тыс. тонн (8,84 млн долларов), Туркменистан – чуть более 1 тыс. тонн на сумму 1,54 млн долларов.

В Узбекистан и Кыргызстан поставляется мясо и мясопродукты. Данные страны в первом полугодии 2023 года закупили 11,7 тыс. тонн (48,32 млн долларов) и 3,8 тыс. тонн (6,74 млн долларов), соответственно.

Пшеницы и меслина поставлено: Узбекистан – 1 976 тыс. тонн (461,76 млн долларов), Таджикистан – 404,32 тыс. тонн (104,47 млн долларов), Туркменистан – 230,43 тыс. тонн (79,53 млн долларов).

Закупают и казахстанский рис. Больше всего поставок главного ингредиента плова пришлось на Узбекистан – 33,17 тыс. тонн на 7,95 млн долларов и на Таджикистан – 9,22 тыс. тонн на 2,95 млн долларов.

Нефти и нефтепродуктов разных видов из Казахстана в страны ЦА в общей сложности было всего 106,6 тыс. тонн на сумму 50,12 млн долларов.

Невысок спрос на железные руды. А вот цинковой руды Узбекистан импортировал 28,2 тыс. тонн на 26,09 долларов. Эта же страна закупила больше всех удобрений – 148,35 тыс. тонн на 79,42 млн долларов.

Муки пшеничной или пшенично-ржаной Узбекистан закупил 258,5 тыс. тонн (78,85 млн долларов), Туркменистан – 20,3 тыс. тонн (7 млн долларов), Таджикистан – 16,6 тыс. тонн (4,93 млн долларов) и Кыргызстан – 7,5 тыс. тонн (2,75 млн долларов).

В качестве топлива Таджикистан приобрел 25,6 тыс. тонн мазута на 8,15 млн долларов, а Узбекистан 11,9 тыс. тонн на 2,49 млн долларов.

508,33 тыс. тонн импортировал Кыргызстан каменного угля, заплатив 23,48 млн долларов, а Узбекистан купил твердого ископаемого топлива 363,08 тыс. тонн на 9,14 млн долларов.

Импорт

Из стран Центральной Азии в Казахстан поставляются: пшеница и меслин, мука пшеничная или пшенично-ржаная, пески природные всех видов, гипс, известь, текстильные материалы и текстильные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия, соки, медикаменты, удобрения, гигиенические и косметические средства, бумага, картон, целлюлозная вата и полотна из волокон целлюлозы, одежда и другое.

К примеру, Кыргызстан поставил в Казахстан января по июнь 2023 года включительно 8,14 тыс. тонн молочной продукции на 5,2 млн долларов. Из Узбекистана завезено шоколада и продукции, содержащей какао, 321,6 тыс. тонн на 0,8 млн долларов. Из Кыргызстана импортирована мебель для дома на 1,75 млн долларов. Холодильное и морозильное оборудование поставил Узбекистан на 13,14 млн долларов. Из этой же страны импортировано 4,65 тыс. тонн соков на 1,5 млн долларов. Туркменистан экспортировал на наш рынок скромные 56,1 тыс. тонн соков на 35,5 тыс. долларов. Оттуда же поступило смазочное масло в объеме 480,1 тонны на 0,44 млн долларов.

Поставляет в большом объеме соки и Таджикистан. За первое полугодие этого года на казахстанский рынок оттуда завезено 12,24 тыс. тонн продукции на 4,54 млн долларов. Кыргызстан поставил подобной продукции 6,42 тыс. тонн на 1,93 млн долларов.

Узбекистан поставил гипса и ангидрита 18,1 тыс. тонн на сумму 0,8 млн долларов. Оттуда же завезли известь в объеме 34,6 тыс. тонн на 2,57 млн долларов. Из Таджикистана – 16,15 тыс. тонн на 1,42 млн долларов.

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